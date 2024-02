Aseguran que en los próximos meses, “habrá una inflación menor, pero que se prolongará en el tiempo”

A pesar de que el número de inflación de enero continúa en los dos dígitos, con un 20,6%, hay indicios que podrían demostrar que estaría bajando más rápido de lo pensado, incluso cuando se estuvo cerca de la hiperinflación.

Para hablar sobre la inflación y los pronósticos para los próximos meses, Canal E se comunicó con el economista Lucio Garay quien expresó que, “todavía se están viendo los efectos de la devaluación del tipo de cambio oficial que se traslada a precios”.

Frenar los aumentos e inflación prolongada

Según el entrevistado, para febrero “la demanda está poniendo un techo a la inflación”, pero “todavía queda gran parte de los regulados por corregir”. Y agregó: “El Gobierno entendió que no iba a poder hacer todos los aumentos juntos, entonces se pospone el gas y la electricidad se va a recomponer por sectores”.

En ese sentido, Garay sostuvo que el Gobierno está teniendo “ciertas, trabas y limitaciones para llevar a cabo la corrección de los precios” y eso significaría que “en vez de tener un primer trimestre con inflación muy cercana al 20%, va a haber una probablemente menor pero que se va a prolongar más en el tiempo”.

Los frenos a la hiperinflación

Al ser consultado sobre la hiperinflación, el entrevistado explicó que “gran parte lo que la contuvo fue en donde había que quedarse con los pesos porque no se podía acceder libremente al tipo de cambio" y “ese cepo cambiario es lo que sostenía que la demanda de pesos no se fuera a cero y por ende los precios no empezaran a escalar”.

De esta manera, para el economista, “la gestión actual cuando estaba en campaña criticó al cepo cambiario, pero en el poder entendió que era necesario para poder gobernar y por eso hoy decide mantenerlo”.

Para finalizar, expresó: “Poniendo una tasa de interés muy baja y tratando de reducir la emisión monetaria y reduciendo el déficit fiscal; todavía hay instrumentos que hacen que se inyecten pesos en la economía".