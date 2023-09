Aldo Abram: “Por ayudar a los que pagan Ganancias, van a perjudicar a los más pobres”

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que a partir del 1 de octubre próximo el piso del Impuesto a las Ganancias subirá hasta 1.770.000 pesos mensuales. Esta medida, eximirá del pago a unos 800 mil contribuyentes y dejará al margen al 90 por ciento de quienes actualmente lo abonan. Para hablar sobre polémica medida, Canal E se contactó con el economista Aldo Abram quien expresó que, “el gran problema es que por esta baja de impuestos va a haber una pérdida de recaudación”.

Cómo se financiará la baja del pago de Ganancias

“Después de las PASO y antes de que se hiciera la suba del tipo de cambio mayorista, lanzaron una serie de medidas para recomponer el ingreso de la gente”, explicó Abram. Y continuó: “En ese entonces, el exceso de gasto al que estaba apuntando el gobierno era mayor al 1,9% del PBI y ahora habrá que ver cómo se va a financiar esta baja de los impuestos”.

Según el economista, no parece haber una política de ajuste que garantice algún tipo de disponibilidad de recursos y si esto no ocurre no, si no hay una búsqueda de recursos, “dicen que va a venir con algún aumento de impuestos o creación de uno nuevo”. Y agregó: “Para un país, que ya tiene una presión tributaria que nos ubica entre los entre 191 países en el puesto 21, sería sumamente grave”.

Para el economista, si no existen recursos para hacer esta medida “se va a terminar financiando con cada vez mayor producción de pesos, generando una mayor pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda”.

Una medida que afecta a los sectores más vulnerables

“Por ayudar a los que hoy pagan Impuestos a la Ganancias, que no son precisamente los más pobres, lo que van a hacer es acelerar la inflación, que justamente le pega a los más pobres que no son los que pagan este tributo”, expresó Abram.

Según el conomista, hay que gastar con austeridad, porque “si se baja cualquier impuesto en estos momentos, lo único que se hace es generar más empobrecimiento porque se va a tener que financiar con impuesto inflacionario”.

Y para finalizar, agregó. “Con esta medida, se va a empobrecer más a los que menos tienen”.