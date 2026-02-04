Balance positivo para la industria aceitera: "Fue un año muy bueno en términos de molienda”

El investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, pasó por Canal E y realizó un análisis integral del desempeño reciente del complejo agroindustrial argentino, con foco en la molienda de oleaginosas, la capacidad instalada, la sequía que afecta a la campaña gruesa y la liquidación de divisas.

Dante Romano explicó que el último año fue excepcional para la industria aceitera. “La verdad que fue un año muy bueno en términos de molienda”, afirmó, y lo atribuyó a una combinación de factores productivos y comerciales. “La producción, la materia prima que había disponible para moler, ha sido muy buena, no solamente en lo que respecta a las hojas, sino también en cuanto al girasol”, describió.

Las repercusiones de las retenciones cero

Además, recordó el impacto de la baja temporaria de retenciones: “¿Recordás cuando tuvimos esos días de derecho de exportación cero? Lo que generó fue que realmente el sector agropecuario tuviera un avance muy importante en ventas”. Ese contexto permitió que, “los industriales lograron hacerse de esa materia prima”.

En el plano internacional, Romano señaló que, “esto coincidió en el mercado internacional con niveles de stocks muy bajos de aceites”, lo que generó oportunidades adicionales de exportación. “Se juntó, por un lado, buena producción, buen nivel de ventas del lado del productor y, adicionalmente, un espacio para exportar realmente muy interesante”, planteó.

Inusual suba de la capacidad instalada

Sobre la utilización de la infraestructura industrial, destacó que el uso de la capacidad instalada alcanzó niveles inusualmente altos. Sin embargo, explicó el trasfondo estructural: “Habíamos quedado con una capacidad de molienda muy alta respecto a lo que efectivamente se venía moviendo”.

El entrevistado también mencionó factores regionales que limitaron el abastecimiento: “En los países vecinos también se fue instalando capacidad instalada y esto hizo que por ahí no apareciera la cantidad de materia prima que uno tenía en mente para moler”.

Con respecto a la situación climática, comentó: “Estamos en una situación que nos está preocupando”. Asimismo, detalló que, “desde la semana pasada empezamos a descontar potencial productivo” debido a la falta de lluvias y el aumento de temperaturas.