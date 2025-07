Bilotta: "No veo a la sociedad muy predispuesta a soportar que alguien votado no asuma"

En diálogo con Canal E, el analista político Daniel Bilotta repasó el cierre de listas en la provincia de Buenos Aires y advirtió que “las candidaturas testimoniales no tienen aceptación social”.

Apagón, prórroga y tensiones internas

El cierre de listas para las elecciones bonaerenses llegó luego de una jornada marcada por especulaciones, negociaciones tensas y una prórroga inesperada. “El déficit de infraestructura crónica en la Argentina jugó a favor de la lista que necesitaba la prórroga”, explicó Bilotta, al referirse al apagón que afectó el normal desarrollo del proceso.

Aunque el pedido formal lo hizo Fuerza Patria, la prórroga benefició a todos los espacios. “La Junta no podía otorgarla solo a una coalición”, aclaró el analista. Según su reconstrucción, la lista estaba “casi resuelta a la medianoche del sábado”, y lo que definió el apagón fue una ruptura momentánea que permitió ganar tiempo en la negociación.

“Candidatos de Kicillof encabezan en primera, segunda y tercera sección, y la Cámpora en las otras cinco”, detalló. En esa distribución, se gestó una de las principales tensiones: la inclusión de candidaturas testimoniales, es decir, dirigentes que no asumirían sus cargos.

“La Cámpora no quería candidatos testimoniales”, subrayó Bilotta, y ejemplificó con el caso de Verónica Magario, actual vicegobernadora, quien encabezará la lista en la tercera sección. “Fue parte del conflicto porque no asumiría si resulta elegida”, explicó. Lo mismo sucede con el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, también señalado como candidato testimonial.

Candidaturas, poder territorial y descontento social

Más allá de nombres y cargos, Bilotta destacó una puja de poder entre los sectores internos del oficialismo. “La impresión es que la Cámpora confirma que es un poder bastante hegemónico en la provincia”, afirmó.

En cuanto al peso político de estos movimientos, remarcó: “No creo que haya ánimo en la sociedad para una experiencia de este tipo”, en referencia a las postulaciones testimoniales. “Esto le va a traer un costo enorme”, agregó, advirtiendo que la desconexión con la agenda ciudadana puede traducirse en apatía electoral creciente.

Bilotta también explicó cómo algunos nombres responden a estrategias defensivas: “La boleta que lidera Katopodis, en los hechos, va a estar conducida por Malena Galmarini”, evaluó, relacionando el movimiento con una reacción al avance de Julio Zamora, intendente de Tigre, quien encabezará una boleta en la primera sección.

Del lado de la oposición, el panorama no es muy distinto. Sobre Diego Valenzuela y Guillermo Montenegro, intendentes con mandato hasta 2027 y ahora candidatos legislativos, apuntó: “Ninguno de esos intendentes está pensando en asumir”. Y dejó una advertencia hacia La Libertad Avanza: “No veo a la sociedad muy predispuesta a soportar que alguien votado no asuma”.

Por último, se refirió al despido del asesor presidencial Demian Reidel, y fue concluyente: “El Presidente tiene un bajo grado de tolerancia con quienes lo imitan o creen que todo cabe en su estilo”.