El dólar blue se vende en alza este 22 de agosto. La divisa paralela sube $5 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1340 y se compra a $1320.
Dólar MEP
En tanto, el dólar MEP se vende en $1.310,66.
Dólar Contado con Liquidación
El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.326,93 para la venta.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.329,22 en promedio.
Dólar Tarjeta
En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.709,50.
Dólar Oficial
En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.329,78 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.335. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.309,25.