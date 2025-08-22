El analista político, Eduardo Reina, en comunicación con Canal E, se refirió a la estrategia oficial, las disputas internas en La Libertad Avanza, la postura de la oposición y el impacto de las elecciones de octubre.

Eduardo Reina describió cómo las alianzas se resquebrajan: “La ambulancia dejó a mucha gente afuera y caída, y los mismos que eran amigos hace 15 días hoy ya no lo son. Y, bueno, le empiezan a mostrar los dientes como intentaron algunos gobernadores en su momento de mostrarle los dientes cuando dijeron, bueno flaco es hasta acá”.

Crisis en el sistema jubilatorio

Sobre la situación previsional, planteó: “Todo el mundo es consciente que el sistema jubilatorio argentino está fundido, hay que remover y empezar de nuevo”.

En cuanto a la emergencia en discapacidad, Reina resaltó que no se puede aplicar un criterio de ajuste indiscriminado: “La gente que tiene discapacidad tiene necesidades y no las podemos cortar porque, en definitiva, están en desventaja de la sociedad”.

Y criticó el enfoque del Ejecutivo: “Dejemos de generar normas por un Excel y desde una oficina. No hay nada peor que la autoridad desde una oficina y de un Excel que se venga a reformular no sólo planes, sino organismos enteros”.

Por otro lado, el analista político advirtió sobre la fragilidad oficialista: “El Gobierno va a seguir teniendo minoría en todos lados, y tendrá que volver a negociar otra vez con la misma gente que no quiere negociar”.

Interna y corrupción en La Libertad Avanza

En ese sentido, destacó la magnitud de la interna libertaria: “Dentro de lo que es La Libertad Avanza, hay una interna que nosotros conocemos el 10% por ahí de esa interna, es muy grande la interna que hay, hay mucha gente corrupta metida dentro de La Libertad Avanza en distintas partes del país, que encontraron un lugar donde poder reciclarse entre comillas”.