Borenstein: “En el corto plazo la posibilidad de dolarizar es cero”

En reiteradas ocasiones, el candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei mencionó “la casta” para hacer referencia a la clase política. Sin embargo, cuando llega el momento de hablar del sindicalismo el economista se refiere a algunos de ellos como "problema de los trabajadores".

Para saber a quiénes se refiere Milei con esta descripción y entender su esquema político, Canal E se comunicó con el economista Andrés Borenstein quien expresó que, el candidato libertario “tiró slogans que pudieron funcionar muy bien en la campaña, pero ahora que siente que tiene una chance concreta de ganar las elecciones presidenciales se dio cuenta que el eslogan solo no alcanza y necesita mano de obra”.

Javier Milei y su relación con el sindicalismo

Con respecto al acercamiento de Milei al sindicalismo, Borenstein aseguró que, “en algún momento marchó con Moyano y lo de Barrionuevo es un comportamiento oportunista”. Y añadió que al tener, Milei, chances de ganar “se anota en la carrera”.

“Si el sindicalismo no es casta, no sé entonces qué es lo que es”, expresó el entrevistado haciendo referencia a que el líder libertario solo se refiere a “la casta” cuando habla de los políticos. Y continuó: “Hace 40 años están en la misma posición, las obras sociales que manejan los sindicatos no son un ejemplo de transparencia y los patrimonios de los sindicalistas son imposibles de justificar”.

El plan de dolarización de Javier Milei

Al ser consultado sobre la posibilidad, ante un posible triunfo de Milei en las elecciones, de dolarizar la economía, Borenstein aseguró que, “para el corto plazo la probabilidad de dolarizar es cero y si las cosas se hacen bien, no se necesitaría dolarizar”.

Para el economista, la idea del cambio de moneda, “es una especie de cortina de humo porque para dolarizar se necesitan dólares y si hay algo que la Argentina hoy no tiene, son dólares”.

Borenstein aseguró que la probabilidad de dolarizar en 2024 es muy baja y para hacerlo se necesitaría una hiperinflación, “y obviamente nadie quiere que haya una porque son muy dolorosas”.

Para finalizar y ante el viaje del candidato de La Libertad Avanza a los Estados Unidos, el economista expresó que, “el mundo financiero no conoce a Milei entonces tiene sentido que si tiene alguna chance de ser presidente que la gente cercana a él, por lo menos les cuente a los inversores que es lo que va a hacer“.