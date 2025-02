Caída del consumo de pescado en Argentina: cuáles son los factores clave detrás de la merma

El sector pesquero en Argentina atraviesa una crisis marcada por la caída del salario y la rentabilidad negativa en varias ramas de la actividad. Según explicó a Canal E Daniel Coluccio, director del Observatorio Marítimo Naval, la reducción del salario parece ser el punto más débil donde se busca ajustar costos, aunque existen otros factores que afectan la competitividad de la industria.

Factores que inciden en la crisis

Coluccio señaló que el cambio de modelo político y económico a finales de 2023 trajo consigo un impacto significativo en la actividad pesquera. La combinación de una fuerte caída en la demanda internacional y el aumento de la presión tributaria ha generado un escenario de menor competitividad.

Entre los factores que afectan al sector se encuentran:

Derechos de extracción : Se han multiplicado en siete dólares desde 2023.

: Se han multiplicado en siete dólares desde 2023. Derechos de exportación y canon de cuotas : Aumentos en estos costos han afectado la rentabilidad.

: Aumentos en estos costos han afectado la rentabilidad. Reducción de la demanda internacional: Disminución en la compra de productos pesqueros argentinos.

Según explicó Coluccio, esta situación ha llevado a que las principales industrias pesqueras, como la merlucera y la langostinera, presenten rentabilidad negativa. Como respuesta, algunas empresas han comenzado a reducir costos, prolongar plazos de financiación y evaluar ajustes salariales, generando conflictos con los gremios del sector.

El debate sobre los salarios

Desde la perspectiva sindical, el ajuste salarial no debería ser la única variable para recuperar la rentabilidad de la industria. "No creo que un 3, 4 o 10% en salarios sea lo que determine si una empresa es ganadora o perdedora", afirmó Coluccio. Explicó que durante décadas, la industria compensaba la falta de rentabilidad operativa con ganancias financieras derivadas de ajustes por tipo de cambio o inflación. Con la desaparición de estos mecanismos, la actividad netamente operativa no resulta sostenible bajo las condiciones actuales.

Los gremios han manifestado su rechazo a que los trabajadores sean los principales afectados de la crisis, argumentando que la solución debe pasar por un enfoque más estructural en lugar de recortes salariales.

Cambios en el consumo de pescado

El consumo de pescado en Argentina sigue siendo bajo en comparación con otros productos. "El argentino prefiere carne vacuna, de cerdo o pollo, y el pescado ha quedado como un alimento selecto para quienes saben cómo cocinarlo", explicó Coluccio.

Este fenómeno no es exclusivo de Argentina, ya que en mercados clave como España el consumo de pescado cayó un 34% desde la pandemia. Según Coluccio, el cambio de hábitos de consumo está ligado a la crisis económica y a la falta de tiempo de los consumidores para preparar alimentos frescos. "Hoy, las familias tienen menos tiempo para cocinar. Lo que se busca ahora son productos preelaborados, empanados y listos para consumir con mínima preparación", agregó.

Perspectivas para la industria

Ante este panorama, la industria pesquera argentina enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo y encontrar soluciones estructurales para mejorar su rentabilidad sin afectar los salarios de los trabajadores.

En el próximo encuentro, Coluccio abordará la situación específica del langostino y la merluza, dos sectores clave dentro de la actividad pesquera.