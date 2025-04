Carina Farah: “El problema no es el cepo, es que Argentina sigue siendo un saco roto”

En entrevista con Canal E, Carina Farah analizó el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y criticó duramente la estrategia económica del gobierno de Javier Milei.

Según la entrevistada, “es nueva deuda, no nuevo crédito”. Aunque se trata de fondos dentro del acuerdo de facilidades extendidas ya vigente, la economista subrayó que el relato oficial busca minimizar el impacto real del endeudamiento.

“El crédito solo sirve para aliviar el poder de fuego que va a tener el Banco Central”, dijo, y aclaró que si bien puede facilitar la intervención en el mercado cambiario, no ataca el núcleo del problema económico argentino.

¿Se puede levantar el cepo?

La posibilidad de levantar el cepo cambiario genera expectativas en algunos sectores, pero Farah advirtió que “el problema de fondo es estructural”. Según explicó, la falta de divisas no es solo un problema coyuntural, sino consecuencia de una economía desindustrializada y con políticas públicas ineficientes.

“Estaría buenísimo que levanten el cepo, pero yo lo acompañaría con algún control de capitales”, sostuvo, y alertó sobre la posibilidad de fuga masiva de los nuevos fondos que ingresen al país: “Estos fondos frescos se vuelven a ir por la fuga de capitales y en definitiva lo terminamos pagando todos”.

Inflación estructural y expectativas desancladas

La economista remarcó que los problemas inflacionarios de Argentina no se explican únicamente desde lo monetario: “El problema de la inflación es más estructural que monetario”. Y agregó: “Los mecanismos por los que se propaga tienen mucho que ver con las expectativas y con la estructura económica”.

En ese contexto, los nuevos fondos no resolverían el desequilibrio: “Vamos a seguir endeudándonos mientras no generemos dólares genuinos”.

La historia se repite

Farah fue contundente al comparar el optimismo del gobierno actual con el fracaso del acuerdo de 2018: “No veo por qué hoy tenga que ser distinto, sobre todo cuando la Argentina sigue en recesión y con un consumo en caída”. También cuestionó el superávit fiscal: “Es bastante cuestionable, bastante atado con alambres”.

Utilizó una metáfora doméstica para describir la situación: “Vos si tenés una deuda en tu casa y seguís incrementando la deuda pero cada día trabajás menos, estás en problemas”.

Escenario internacional desfavorable

Sobre la visita del Secretario del Tesoro de EE. UU., Farah fue escéptica: “No sé si es solo una visita protocolar, pero no veo cómo podría beneficiarnos”. Recordó la reciente viralización de un productor mendocino que regaló tomates porque su producción no tenía precio: “Estamos importando tomate. ¿Cómo vamos a generar dólares si ni siquiera vendemos lo que producimos?”

Además, advirtió sobre la baja en los precios de las commodities: “A nuestros productores no les está conviniendo exportar. La realidad es que están saliendo dólares de la economía por turismo, por importaciones y ahora también por caída de precios internacionales”.