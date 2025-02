Carreño sobre la situación en el Congreso: "Si el Gobierno sigue sin consultar, será difícil lograr acuerdos"

El Congreso enfrenta una semana movida con sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno, lo cual reúne una gran cantidad de proyectos a debatir. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con Oscar Carreño, ex diputado de la Nación por Encuentro Federal, quien analizó los principales temas en discusión y las expectativas legislativas.

Según Oscar Carreño, el Gobierno demoró demasiado en definir los temas a tratar y ahora intenta aprobar todo en poco tiempo. "Quieren juntar todo en una sola semana, lo que es un desafío", señaló. Entre los puntos más relevantes, destacan la suspensión de las PASO y la implementación de la Ficha Limpia.

Falta de diálogo del Gobierno con el Congreso

Carreño también criticó la falta de diálogo previo. "Nos enteramos por la televisión de algunas decisiones, lo que complica la posibilidad de construir consensos", afirmó. A su juicio, la prioridad en las extraordinarias debería haber sido el presupuesto, pero el Ejecutivo lo dejó fuera de la agenda.

Incertidumbre por la aprobación de Ficha Limpia y la eliminación de las PASO

Sobre la iniciativa de Ficha Limpia, que impediría a condenados por corrupción ser candidatos, el entrevistado destacó que el oficialismo aún no cuenta con los votos necesarios: "No han conseguido los 129 votos en Diputados ni los 37 en el Senado para que sea ley".

En cuanto a la suspensión de las PASO, el panorama es incierto. "El Gobierno ha tenido que negociar y reducir el alcance de sus proyectos. Pasamos de hablar de una eliminación total a solo una suspensión", explicó. No obstante, la falta de consensos podría frenar la medida.

Expectativas para el período ordinario de sesiones

Con el inicio del nuevo período legislativo en marzo, Carreño remarcó la necesidad de mayor diálogo. "Si el Gobierno sigue sin consultar y solo prioriza su agenda, será difícil lograr acuerdos", advirtió. También resaltó la urgencia de discutir temas como el financiamiento universitario y las jubilaciones, en lugar de enfocarse solo en reformas políticas.

El ex diputado destacó que el Congreso muestra disposición al diálogo, pero es el Gobierno quien debe ordenar la discusión. "No vemos un Congreso paralizado, pero necesitamos que el Ejecutivo escuche y no imponga sus temas", subrayó.