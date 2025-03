Cierre de mercados: lunes negro para la bolsa este 10 de marzo en medio de tensiones internacionales

El inicio de 2025 está siendo desafiante para los mercados financieros, con caídas pronunciadas en la Bolsa local e incertidumbre en los mercados internacionales. En diálogo con Canal E, el analista de mercados Nicolás Borra analizó el impacto de las recientes caídas bursátiles, el comportamiento de los inversores y las perspectivas para los próximos meses.

Un nuevo lunes negro para los mercados

El mercado argentino enfrentó otra jornada de importantes caídas, con el Merval perdiendo un 5,6% en pesos y un 5,9% en dólares. En lo que va del año, la acción de YPF acumula una baja superior al 20%, generando incertidumbre entre los inversores.

Según Nicolás Borra, la situación actual se asemeja al bear market de 2022 en Estados Unidos, cuando muchos inversores intentaban anticipar un piso que nunca llegaba. "Los grandes jugadores, como Warren Buffett, están optando por mantenerse líquidos debido a la falta de dirección clara en los mercados", explicó.

Incertidumbre global y su impacto en Argentina

A nivel internacional, los mercados también registran caídas significativas. El Nasdaq cayó un 4%, mientras que empresas como Tesla experimentaron desplomes de hasta el 15% en una sola jornada. "No es una simple toma de ganancias, sino una tendencia bajista preocupante", sostuvo Borra.

Por otro lado, las expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos también están afectando el comportamiento del mercado. "Se esperaba un escenario alcista con la llegada de Donald Trump, pero la posibilidad de nuevas subas de tasas en lugar de recortes cambió la perspectiva", agregó.

La renta fija también muestra señales de debilidad

Si bien la renta fija suele ser un refugio en tiempos de volatilidad, en esta ocasión tampoco está brindando estabilidad. Los bonos argentinos en dólares muestran desempeños negativos, mientras que la L30D acumula una pérdida del 13% en los últimos dos meses.

"Nos encontramos en una encrucijada: no podemos ir a la renta variable porque hay demasiada volatilidad, y la renta fija está ofreciendo rendimientos mediocres", advirtió Borra. Ante este panorama, recomienda adoptar una postura de "wait and see", esperando oportunidades de inversión a largo plazo.

Efecto Trump en los mercados

Uno de los factores que está potenciando la inestabilidad es la política económica de Donald Trump. "Quiere que el dólar y el crudo bajen, pero al mismo tiempo impone aranceles que generan inflación, lo que podría llevar a la Fed a inducir una recesión", explicó Borra. Esta falta de definición en la estrategia económica estadounidense está generando confusión en los mercados.

Los inversores buscan refugio

La incertidumbre también está afectando a quienes regularizaron capitales recientemente. "Los que blanquearon en los últimos meses y compraron bonos argentinos están registrando pérdidas. La única opción que tienen es esperar los cupones o asumir la pérdida", destacó Borra.

Ante este panorama de incertidumbre global y debilidad en los mercados locales, los analistas recomiendan cautela. "La situación actual exige paciencia y un análisis profundo antes de tomar decisiones de inversión", concluyó Borra