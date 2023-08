Cómo funciona la economía bimonetaria de Melconian, el posible ministro de Economía de Patricia Bullrich

Cada vez falta menos para las elecciones de octubre y los diferentes espacios políticos comienzan a definir sus posibles equipos de trabajo. La candidata presidencia por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich confirmó al doctor Carlos Melconian como su ministro de Economía, cuyo esquema habla de una bimonetarización.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Martín Siracusa quien expresó que, “el bimonetarismo es superador de la dolarización porque permite la libre elección de la moneda con la cual se hacen los contratos”. Y agregó: “Hoy está prohibido hacer contratos en una moneda que no sea el peso y además el peso está muy castigado y pierde mucho valor por la emisión monetaria descontrolada que hay hace unos años”.

Bimonetarización vs Dolarización

“La ventaja que tiene sobre la dolarización es que es más rápida, fácil y posible porque todos nosotros estamos acostumbrados a utilizar dos monedas, pero además evitaría la apreciación de la moneda, que en la convertibilidad dejó un montón de pymes patas para arriba”, expresó Siracusa. Y agregó: “Es una reforma que tiene que darse a nivel del Estado para darle productividad a la economía y mejorar las leyes laborales; entonces la economía puede despegar”.

Para Siracusa, la dolarización puede funcionar en países como Ecuador, “que venían con un enorme ingreso de dólares por el petróleo y que además no tienen tanta industria como Argentina”. En ese contexto, “funcionó para estabilizar, pero no lo hizo con la cuestión política porque no son soluciones mágicas, porque requiere también toda una ingeniería en donde hay un Banco Central en Ecuador que interviene constantemente en el mercado”, agregó el economista.

Según el entrevistado, en el caso de Argentina “es mucho mejor poner un sistema bimonetario en donde tenés los beneficios de permitir contratos en otras monedas, pero al mismo tiempo un objetivo de fortalecer la moneda nacional, que también representa ante el mundo las tradiciones y la confianza que hay en un país”. Y continuó: “Un país sin moneda, es un país que para el mundo no existe”.

Cómo funcionaría un sistema bimonetario

Al ser consultado sobre cómo operaría el sistema bimonetario, y si se podría pagar impuestos o hacer compras con ambas monedas, Siracusa sostuvo que, “si logramos que los argentinos se desprendan de dólares para pagar impuestos, significaría que hemos logrado fortalecer mucho el peso”.

Para finalizar, Siracusa expresó con respecto al rol del Banco Central: “Sería un protector de la moneda nacional que tiene que emitir la cantidad que necesita la economía exclusivamente para crecer; y tiene que proteger y juntar reservas para poder exclusivamente intervenir en el mercado cuando realmente hay un shock externo”.