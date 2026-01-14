Cómo fue el desempeño de los cítricos durante 2025: “El limón mantuvo niveles de producción estables”

El presidente de Federcitrus, José Carbonell, desarrolló en Canal E el desempeño de la citricultura en 2025, los desafíos de costos, la competitividad exportadora y el impacto que podrían tener los acuerdos comerciales con Japón y la Unión Europea.

En el caso del limón, José Carbonell destacó la fortaleza estructural de Argentina: “El limón ha mantenido niveles de producción estables en los últimos tres años, hemos producido alrededor de 1.900.000 toneladas, es la mayor producción del mundo, incluida China, y es Argentina el mayor clúster industrializador de limón del mundo”.

La influencia de Argentina en el mercado de cítricos

En ese sentido, subrayó el rol industrial del país: “Siempre pongo el ejemplo de que de cada tres litros de aceite o tres kilos de jugo que se ofrecen en el mundo, dos vienen de Argentina”.

Carbonell explicó que, “acá se industrializa más o menos el 75% del limón que se produce, el resto se exporta como fruta fresca y abastece el mercado interno”, y aclaró la estacionalidad de los precios: “Los citrus, como todas las frutas, son estacionales, se producen fuertemente entre marzo y septiembre de cada año”.

Cómo es el consumo durante el verano

Sobre la misma línea, remarcó que, “en la época de verano es cuando más se consume y cuando menos hay, por eso es que normalmente los precios en verano suman un poco y es donde hay que importar frutas”.

Respecto de la naranja, el entrevistado señaló que, “hemos tenido un año de menor producción por los impactos climáticos en el NEA, versus el año 2024”, aunque aclaró que, “los precios se han mantenido estables, los mercados de exportación también”. Además, remarcó que, “es una actividad que hoy tiende a crecer por la cantidad de hectáreas que se están implantando tanto en NEA como en NOA”.

Sobre la mandarina, afirmó que, “la mandarina es lejos la fruta de menor producción, de menores niveles de exportación”, pero expresó expectativas positivas: “Confiamos en lograr un equilibrio y ahí sí que el impacto del acuerdo con la Unión Europea va a ser trascendente. Muy importante”.