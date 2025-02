Cornejo: “El interés de Trump no está en la resolución de los conflictos bélicos, sino en consolidar su propio sello”

Un video publicado por Donald Trump, donde se muestra una versión idealizada de Gaza en el 2025, ha generado una fuerte reacción por su tono distópico y colonizador, que choca con la realidad de la guerra y el sufrimiento en la región.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Fernanda Cornejo, politóloga y analista internacional, quien se muestró impactada por el video publicado por Donald Trump en sus redes sociales. “En él, se visualiza un futuro de Gaza completamente transformado, con yates, bailarinas y estatuas de Trump, mientras una voz en off anuncia: “Donald viene a liberarte””, comentó.

Esta representación idealizada de la región no solo contrasta con la cruda realidad de la guerra, sino que también refleja una visión distópica de la política de Trump. Cornejo comentó que esta "realidad paralela" del presidente de Estados Unidos deja claro que, “su interés no está en la paz o la resolución de los conflictos bélicos, sino en consolidar su propio sello”. Y agregó: “Es un negocio a costa del sufrimiento del resto, y eso es inaceptable”.

La visión de un salvador o una estrategia de marketing

El video en cuestión, que muestra una Gaza transformada en un destino turístico de lujo, es un ejemplo de cómo Trump utiliza la inteligencia artificial para proyectar una visión de modernidad que tiene más que ver con la promoción de su marca personal que con un proyecto real de paz.

Cornejo lo describió como una forma de “instalar su sello”, comparando las estatuas y los elementos de lujo con las Trump Towers, que representan sus intereses comerciales en varias partes del mundo. “Es doloroso, porque mientras algunas personas están sufriendo y despidiendo a sus seres queridos en Gaza, Trump se permite publicar un video de esta índole”, añadió.

¿Una provocación para el mundo musulmán?

Con respecto a una posible provocación al mundo musulmán, Cornejo sostuvo que aunque la imagen pueda resultar ofensiva, no cree que haya represalias directas. A su juicio, Trump no está dirigiendo este mensaje a los grupos armados, sino a su propio sector político y a quienes apoyan su visión del mundo. “Esto es una burla”, agregó, señalando que, a pesar de las provocaciones visuales, Trump no ha presentado ningún proyecto concreto para solucionar el conflicto.

La falta de un plan concreto de Trump

A pesar de que el video de Trump ha llamado la atención por su tono y contenido, Cornejo señaló que no hay ningún plan concreto detrás de esta propuesta. El presidente de Estados Unidos ha realizado declaraciones ambiguas sobre su intención de intervenir en la región, pero no ha presentado propuestas claras ni proyectos viables ante Naciones Unidas. “Trump solo lanza frases, pero no hay nada concreto”, subrayó.

En cuanto a la situación de Gaza, la politóloga señaló que actores clave como Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea han intentado mediar en el conflicto y promover un alto al fuego. Sin embargo, el enfoque de Trump, según ella, es más colonizador que constructivo, lo que refleja su enfoque imperialista en la región.

La metáfora del colonialismo

Cornejo comparó el enfoque de Trump con el histórico colonialismo de Estados Unidos en varias regiones del mundo. Al igual que en la época de Henry Kissinger, Trump parece proyectar un mensaje que busca expandir la influencia de su país a través de la intervención en territorios ajenos, como lo muestra la visión del video sobre Gaza.

“Es una forma de colonización moderna, una ampliación de su imperio, dejando fuera a actores regionales importantes”, señaló Cornejo, destacando la desconexión entre las acciones de Trump y la realidad de los conflictos bélicos que afectan a los pueblos de la región.