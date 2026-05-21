Crisis de gas en la industria: “Si hay demanda de parte de los usuarios residenciales, se lo van a cortar rápidamente a las empresas”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, en comunicación con Canal E, analizó que la preocupación por el abastecimiento de gas en Argentina volvió a encender alarmas en el sector industrial.

“Hay empresas distribuidoras de gas que les avisaron que va a haber cortes a los interrumpibles”, explicó Ariel Maciel, y agregó que también “va a haber cortes a los contratos ininterrumpibles”.

Las empresas podrían quedarse sin gas dependiendo de la demanda

Según detalló, la situación podría afectar seriamente a la producción industrial en distintas provincias argentinas. “Si hay mucha demanda de parte de los usuarios residenciales, se lo van a cortar rápidamente a las empresas”, sostuvo.

Maciel explicó que el problema no se limita únicamente a la calefacción de plantas fabriles, sino al funcionamiento integral de la producción. “Hay actividades que no tienen que ver con una calefacción solamente del lugar”, señaló, y remarcó que muchas industrias dependen directamente del gas para operar.

La falta de gas implica un aumento del costo para las empresas

“Un horno que funciona 24 horas, una producción que tiene que hacerse durante el invierno”, ejemplificó, al advertir que cortar el suministro implica “una cadena de proceso que tiene un costo grandísimo”. Ante esa situación, las compañías sólo tienen una alternativa: “Comprar el gas más caro, que venga de otros suministros y que alcanza muchísimo ese costo de producción”.

El entrevistado apuntó directamente a la falta de infraestructura energética. “La reversión del gasoducto que va al norte del país, que antes lo usábamos para importar y ahora para exportar, se concretó”, explicó.

Sin embargo, aclaró que, “lo que faltó, porque no hubo decisión política, o sea, no hubo plata, son algunos desarrollos locales para poder distribuirlo en las provincias”. Por eso, advirtió una situación crítica para el invierno: “Este invierno no vas a tener ni el gas de Vaca Muerta, ni barato ni caro”.