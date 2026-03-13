Crisis empresarial en Argentina: advierten que ya se registran cerca de 300 procedimientos preventivos de crisis

El crecimiento de los procedimientos preventivos de crisis volvió a encender una señal de alerta sobre la situación de numerosas empresas en Argentina. Según explicó la periodista económica Eugenia Muzio, se trata de una herramienta legal que permite a compañías y gremios negociar medidas antes de llegar a situaciones más graves como despidos masivos, concursos o quiebras.

En ese sentido, detalló el alcance de este mecanismo dentro de la legislación laboral argentina. “El procedimiento preventivo de crisis es una instancia a la que recurren las empresas o los gremios ante la Secretaría de Trabajo para negociar antes de hacer despidos, suspensiones o pagar indemnizaciones al 50%”, explicó.

Este trámite funciona como una instancia previa de negociación para intentar evitar un deterioro mayor de la situación financiera de una empresa. “Es un indicador de crisis porque es la instancia previa a un concurso de acreedores o a una quiebra”, señaló la especialista.

Un indicador que vuelve a niveles de crisis anteriores

Los datos relevados muestran un incremento significativo en los últimos años. De acuerdo con la información obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, la cantidad de presentaciones creció con fuerza desde 2024.

“En 2025 hubo 158 procedimientos preventivos de crisis y en 2026, hasta el 27 de enero, ya hay 10 más abiertos”, precisó Muzio. Si se suman los registros del último tiempo, el número total alcanza cifras comparables con otros momentos complejos de la economía argentina. “El Gobierno de Javier Milei lleva unos 300 procedimientos preventivos de crisis entre 2024, 2025 y lo que va de 2026”, detalló.

La periodista remarcó que estos niveles se asemejan a los registrados durante los años más difíciles del ciclo económico anterior. Según los datos, en 2018 se contabilizaron 159 procedimientos y en 2019 la cifra trepó a 183.

Sin embargo, aclaró que el punto máximo reciente ocurrió durante la pandemia. “En la pandemia hubo un pico de 498 procedimientos preventivos de crisis”, recordó, en un contexto donde muchas empresas debieron recurrir a esa herramienta para acceder a programas de asistencia estatal.

Crecimiento económico con sectores en crisis

Uno de los aspectos más llamativos del panorama actual es que este aumento de conflictos empresariales ocurre en paralelo con indicadores de crecimiento de la actividad económica.

Según explicó Muzio, esta aparente contradicción se explica por la fuerte heterogeneidad entre sectores productivos. “Tenemos un crecimiento de la economía en general, pero cuando se analiza por sectores el agro, la minería y la energía crecen mientras que la industria y la construcción están en descenso”, afirmó.

Además, la periodista destacó que el número real de empresas en dificultades podría ser incluso mayor. Esto se debe a que, en muchos casos, los gremios intentan negociar antes de que las compañías formalicen el pedido ante el Estado.

A esto se suma una serie de factores económicos que presionan sobre la actividad productiva. “Hay mucha tensión en la cadena de pagos y algunas empresas ni siquiera están pudiendo pagar indemnizaciones”, advirtió.

Finalmente, Muzio subrayó que el problema también está relacionado con las altas tasas de financiamiento y la caída del consumo, lo que impacta directamente en las ventas y en los niveles de producción de la industria.

