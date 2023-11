Cuál es el balance de mercado a 12 días de la asunción de Javier Milei

Los mercados tuvieron alzas históricas en el extranjero tras la victoria de Javier Milei. Sin embargo, es época de transiciones y el mercado se va a ir acomodando a las expectativas que genere el nuevo presidente que asumirá el 10 de diciembre.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con el analista de mercados, Leonardo Alberto, quien habló sobre la situación del mercado bursátil nacional.

Análisis a doce días de la asunción de Javier Milei

“Es un escenario de mucha volatilidad, algo que no se presentaba antes”, dijo Alberto, quien luego completó: “Los tipos de cambios no coinciden con el CCL, no sé sabe cuál es el valor ya que algunos te dan 900 y otros te dan 950”.

“Si uno se quiere dolarizar, hay que analizar activo por activo para ir al que tiene menor valor de dólar”, disparó el experto. “Hay un paralelismo con el 2015, que hubo alta volatilidad y después un crecimiento parejo de los activos”, añadió.

En esa misma línea, el experto dijo que los activos todavía no llegaron al 50% del valor en dólares que supieron tener. “Estas subas significan que las empresas están sanas, no son solo los comentarios de Javier Milei”, complementó.

Finalmente, Alberto dijo que la idea de Javier Milei sería utilizar un bono voluntario a largo plazo para desarmar la bomba de Leliqs. “Hacer eso sería lo correcto, el dinero de los bancos es de los ahorristas”, concluyó.