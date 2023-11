Damián Di Pace: “Hemos pasado de un acuerdo de precios a un decreto”

La corrección de precios es uno de los temas más complejos que deberá enfrentar el próximo gobierno que asuma el mandato, ya que más de un sector se encuentra con valores congelados. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se contactó con el periodista especializado en economía, Damián Di Pace.

“En las últimas dos semanas tuvimos inconvenientes en la oferta producto de tener precios congelados o regulados”, comentó Damián Di Pace. “Si vos tomás la inflación acumulada de Alberto Fernández en todo el periodo es de 712%, sin embargo, las prepagas tuvieron un incremento del 474%”, agregó.

Problemas en el nivel de ingresos

Posteriormente, Di Pace planteó: “Los argentinos tienen un problema en el nivel de ingreso, no en que el precio de las prepagas sea caro”. Luego, manifestó que, “el ingreso de los argentinos está bajo producto de una economía que no crece y que no puede distribuir aquello que no produce”.

Ante una corrección de precios es posible que el consumo caiga

“El consumo con una corrección de precios va a caer porque el ingreso no va a poder estar a la par”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “la inflación acumulada entre 2014 y ahora es de 4659%, no hemos podido ajusticiar los precios con los planes de precios justos o cuidados y esto continúa porque en determinados ciclos se intenta sostener ese nivel de precio para que no varíe pero es artificial”.

El Gobierno exigió a las empresas acceder al acuerdo de precios

Por otro lado, el periodista especializado en economía señaló que, “hemos pasado de un acuerdo de precios a un decreto de precios”. Sobre la misma línea, explicó: “En la última etapa, como ya veía el gobierno que no estaban disponibles las empresas, fue por decreto. El gobierno les exigió poner los 30.000 productos o no acceden al mercado único y libre de cambio, ya no es un acuerdo de precios es un decreto”.

Para finalizar, Di Pace dijo que, “a nosotros nos da 9,7% la inflación, seguimos en un nivel muy alto. En el caso de consumo masivo nos da 12,2% porque hay muchos productos que han variado por encima del promedio como por ejemplo bebidas, que aumentó un 14% en un mes”.