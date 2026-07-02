"Del frigorífico a las carnicerías es donde está la informalidad", denunció el presidente de la CAMyA

El presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Ariel Morales Antón, analizó para Canal E que la incorporación obligatoria de los frigoríficos al sistema de trazabilidad electrónica del ganado bovino abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia de la cadena cárnica.

Ariel Morales Antón sostuvo que la trazabilidad "arranca desde el campo con los DTE como corresponde del productor, del feedlot" y que luego "llega al frigorífico como corresponde, habilitado ese frigorífico". En ese sentido, afirmó: "Esa trazabilidad te diría que está perfecta, no hay ningún problema".

La informalidad del sector cárnico

Sin embargo, advirtió que el inconveniente aparece cuando la carne sale de los frigoríficos rumbo a carnicerías, supermercados y autoservicios. "De las puertas del frigorífico a las carnicerías es donde está la informalidad", explicó, al señalar que muchos operadores buscan evitar el remito electrónico o la facturación debido a la elevada carga tributaria.

Desde la entidad aseguran que la solución pasa por una reforma impositiva. "Nosotros planteamos un impuesto único, un impuesto donde hay que bajarlo. Tiene mucha carga impositiva la carne", afirmó Morales Antón.

Presión impositiva sobre la venta de carne

Según detalló, "la carne no puede tener el 30% encima del valor que nosotros vendemos como mayoristas", por lo que insistió en que "la idea es que el Gobierno baje los impuestos, que sea un impuesto único, accesible, amigable" para evitar maniobras de evasión.

El entrevistado remarcó que el problema termina perjudicando a quienes cumplen con todas las obligaciones fiscales. "El que hace bien las cosas, pierde venta por el que no hace bien las cosas", sostuvo, y agregó: "¿Dónde tiene que estar el Estado? Cuidando al que hace bien las cosas, porque recauda sobre el que hace bien las cosas".

Otro de los puntos señalados es la existencia de operadores que faenan utilizando matrículas de terceros. "Hay matrículas dando vuelta en ciertos frigoríficos en todo el país donde hay matarifes que están ahí arriba que en realidad no figuran, no figuran dentro de la trazabilidad", denunció.