Balance positivo en la campaña de maíz para Entre Ríos: “Se ha recuperado la superficie en más de un 85%”

El gerente general de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y secretario de ACSOJA, Manuel Villagra, pasó por Canal E y se refirió a que la provincia de Entre Ríos alcanzó en la campaña 2025/2026 la mayor producción de maíz de los últimos 25 años, con un volumen de 3,4 millones de toneladas.

Manuel Villagra sostuvo que, "la verdad que fue una muy buena campaña" y explicó que, tras la fuerte caída del ciclo 2024/2025, "en esta campaña se ha recuperado la superficie en más de un 85% y, consecuentemente, si bien los rendimientos fueron prácticamente similares a la campaña pasada, este aumento de la superficie sembrada es lo que ha dado este pico de producción".

Fuerte crecimiento de la superficie sembrada en Entre Ríos

Asimismo, señaló que el cultivo mantiene una tendencia positiva en la provincia y anticipó que el área podría ampliarse nuevamente. "La verdad que año tras año viene evolucionando la superficie de la sembrada de maíz", afirmó. Además, recordó que Entre Ríos ya logró superar las 500.000 hectáreas sembradas, un objetivo histórico para la provincia.

Respecto de la próxima campaña, Villagra indicó: "La idea para esta campaña, si bien los datos los vamos a ver más en las próximas semanas, creemos que podremos aumentar aún más, un poco más la superficie de maíz".

El consumo de maíz es determinante en Entre Ríos

A su vez, explicó que esa expansión también responde al fuerte consumo interno del cereal: "Nosotros como provincia consumimos muchísimo maíz, consumimos más de 3 millones, más de 3 millones de 200.000 hectáreas de maíz por todo el complejo agrícola que tenemos y por las distintas cadenas que también consumen una parte significativa del maíz como la porcina y la ganadera".

El entrevistado también analizó la situación del girasol, cuya superficie continúa lejos de los niveles históricos. "Lamentablemente en la provincia, en lo que es la superficie de girasol, hemos caído en los últimos 10-15 años de más de 100.000 hectáreas que se han llevado a sembrar a 25.000 hectáreas", señaló.

Según explicó, la principal limitante sanitaria continúa siendo el ataque de aves. "Generalmente son las aves, palomas y loros, como suele suceder en otras provincias también", indicó.