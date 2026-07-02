Nutrición de cultivos: “Cómo una mejor nutrición puede contribuir a cerrar las brechas de rendimiento y calidad”

El responsable de Mercados de Fertilizar Asociación Civil, Franco Córdoba, habló con Canal E y analizó que la nutrición de los cultivos volvió a ocupar un lugar central en el debate técnico del agro durante el Seminario ACSOJA 2026 y una recorrida por la planta industrial Ramallo.

Franco Córdoba explicó que durante la actividad analizaron "cómo una mejor nutrición puede contribuir a cerrar las brechas de rendimiento y calidad".

La importancia de la logística para el funcionamiento del abastecimiento

Según detalló, el recorrido permitió conocer "cómo funciona la cadena de abastecimiento, desde la obtención de las materias primas, hasta la llegada del producto al lote del productor", además de destacar que "la planificación logística es fundamental para garantizar la disponibilidad de estos insumos en los momentos de mayor demanda".

Córdoba precisó que, "en el promedio de los últimos 5 años Argentina consumió 5.100.000 toneladas de fertilizantes por año". Además, explicó que, "más del 90% de este volumen está concentrado sólo en dos grupos de fertilizantes, los nitrogenados que representan el 56% son casi 3 millones de toneladas, y los fertilizantes fosfatados que son casi 2 millones de toneladas".

También recordó que, "de ese consumo de 5.100.000 toneladas, un tercio lo producimos acá en Argentina, y dos tercios lo tenemos que importar".

Fuerte crecimiento de la importación de fertilizantes

Respecto de las compras externas, el entrevistado señaló que, "estamos hablando de casi un millón de toneladas, y es un nivel de importación por encima del 10% del promedio de los últimos 5 años".

Uno de los principales ejes de la exposición estuvo centrado en la soja, cultivo que todavía presenta bajos niveles de fertilización pese a ocupar la mayor superficie sembrada del país. "Las brechas de rendimiento de nuestros cultivos son grandes. Podemos crecer desde un 30% hasta un 50% en los rendimientos", afirmó.