Informe trimestral del USDA: "El productor debería anticiparse y planificar la comercialización"

La especialista en equipos y finanzas en el agro, Mónica Ortolani, evaluó en Canal E el impacto del último informe trimestral del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre superficie sembrada y stocks en Estados Unidos y explicó cómo estos datos afectan las decisiones comerciales de los productores argentinos.

Mónica Ortolani destacó que el reporte dejó un dato positivo para el trigo estadounidense. "Bajó a 17 millones de hectáreas, esta es una baja del 6% y es, como dato, es la menor área de trigo en Estados Unidos de los últimos 149 años", planteó.

Repercusiones tras la disminución de la demanda de China

Según explicó, esta reducción responde principalmente al mayor costo de los fertilizantes. En contraste, señaló que la soja enfrenta un escenario mucho más complejo: "El amarillo de la soja, donde ahí el área aumenta y estamos en un contexto de sobreabundancia de la oleaginosa". Además, remarcó que la menor demanda china profundiza ese panorama: "China bajó su demanda y esto básicamente es ocasionado por una crisis porcina".

A este escenario internacional se suma la gran cosecha de maíz tardío en Argentina, que genera dificultades logísticas y limita la necesidad de originar mercadería de manera inmediata. "El productor hoy debería estar mirando cómo preciar más su soja y anticiparse y planificar la comercialización", resaltó Ortolani.

En dónde se concentró la liquidación del productor agropecuario

Asimismo, explicó que la menor comercialización de soja no implica necesariamente un mayor almacenamiento del cultivo, sino que los productores obtuvieron liquidez mediante otros granos: "Venimos de una super cosecha tanto de girasol como de trigo y también de maíz de primera y esto hizo que el productor esta vez no haya privilegiado la venta de soja porque hizo caja con otros granos".

La entrevistada también aclaró que el volumen comercializado en dólares incluso superó al de la campaña anterior. "En cuanto a dólares, más o menos vendió 2 millones de dólares más de lo que venía vendiendo respecto a la campaña anterior", expresó.

Otro de los puntos que preocupan es la pérdida de participación argentina en las exportaciones de harina de soja hacia la Unión Europea: "Lo que preocupa es cómo viene bajando la tendencia de exportación de harina de soja a la Unión Europea".