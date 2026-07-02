Fuerte liquidación del complejo agroexportador: “USD 3.000 millones por parte de la exportación de granos”

La liquidación de divisas del complejo agroexportador alcanzó los 3.000 millones de dólares en junio y acumuló más de 13.300 millones de dólares en el primer semestre de 2026. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Preciado Patiño, consultor en agronegocios y ex subsecretario de Mercados Agropecuarios.

Javier Preciado Patiño destacó que la comparación interanual puede resultar engañosa debido a la reducción temporal de retenciones que rigió durante el primer semestre de 2025. “Estamos frente a un dato muy positivo, 3.000 millones de dólares de liquidación por parte de la exportación de granos y sus productos”, sostuvo.

Se estima un buen nivel de dólares para el segundo semestre

Según explicó, el escenario actual muestra un comportamiento mucho más previsible. “Lo que vamos a ver es una evolución a lo largo de todo el año. Vamos a tener un segundo semestre con un buen nivel de liquidación de dólares”, afirmó.

Preciado Patiño remarcó que la principal diferencia respecto de campañas anteriores es la ausencia de medidas extraordinarias que alteren los flujos comerciales. “No van a haber estos bates de julio, agosto, octubre, noviembre, como pasó el año pasado”, señaló al referirse a los picos de liquidación provocados por los distintos programas de dólar soja.

Crece la expectativa en el mercado para los productores

Luego, manifestó que la dinámica actual beneficia al productor porque permite vender de manera más ordenada y con mejores señales de mercado. “La buena noticia es que la industria, por el valor que tiene la harina, por el valor que tiene el aceite, está en capacidad de pagar mejor que el exportador de poroto”, explicó.

Frente a las versiones sobre una supuesta demora en la venta de soja, el entrevistado aseguró que los números muestran una situación normal. “No, al contrario, yo no veo que el productor no esté vendiendo”, afirmó. Y detalló: “En mayo, se vendieron cinco millones y medio de toneladas de soja. Ahora, en junio, se vendieron cinco millones. Estamos dentro de los parámetros lógicos del mercado”.

A su vez, planteó que la evidencia está en los propios ingresos de divisas: “Lo ve reflejado en la liquidación de dólares, 3.000 millones. Lo normal sería 2.500, 2.700 millones, estamos por arriba del promedio”.