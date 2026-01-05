Delvalle Canelón: “No hubo un cambio de gobierno, ni una restauración inmediata de la democracia”

La instalación de una nueva Asamblea Nacional en Venezuela se produjo en un contexto de aparente normalidad, aunque atravesada por una fuerte tensión política tras la detención de Nicolás Maduro.

Según la periodista Delvalle Canelón, en diálogo con Canal E, el oficialismo intentó transmitir calma puertas adentro, mientras crecen las versiones de fracturas internas. “Esta nueva asamblea se instala dentro de una normalidad, entre comillas, porque no puede haber nada normal luego de los sucesos del fin de semana”, afirmó.

La periodista explicó que la continuidad institucional contrasta con la expectativa que tenía gran parte de la población. “Contrario a lo que pensamos los venezolanos, no hubo un cambio de gobierno ni una restauración inmediata de la democracia”, sostuvo, al remarcar que solo fueron detenidos Maduro y Cilia Flores, mientras el resto del poder permaneció intacto. En ese marco, destacó la cautela social: “La gente está muy cautelosa, no ha habido celebraciones ni protestas masivas”.

Sospechas de traición y el rol de los hermanos Rodríguez

Uno de los puntos más sensibles del análisis fue la hipótesis de una traición interna dentro del chavismo. “Se habla de una traición porque todo ocurrió demasiado tranquilo”, señaló Canelón, al mencionar la falta de reacción de la Fuerza Armada y la rapidez del operativo. Según relató, “no se llevaron a más nadie, solo a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, y de una manera bastante fácil”.

En ese contexto, los rumores apuntan directamente a Delcy y Jorge Rodríguez. “Entre periodistas y en la población venezolana se señala mayoritariamente a los hermanos Rodríguez”, afirmó, como posibles articuladores de una negociación que habría facilitado la salida del expresidente.

La oposición, el exilio y una transición condicionada

Canelón también se refirió a la exclusión de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia del proceso inmediato de transición. “No era lo que queríamos: que se fuera Maduro, pero que llegara la democracia y soltaran a los presos políticos”, expresó. Sin embargo, explicó que “María Corina Machado no garantiza la seguridad ni la continuidad administrativa del país”, y que esa capacidad hoy reside en una figura del propio chavismo.

Finalmente, advirtió sobre la fragilidad del actual equilibrio de poder. “Delcy Rodríguez no la debe tener fácil puertas adentro”, concluyó, en medio de amenazas externas y desconfianza interna, mientras el país sigue con atención el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos.

