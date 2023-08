Denuncian que "empezó a haber una crisis en la cadena de pago"

A poco menos de una semana crece las expectativas en la política y el mercado por los resultados de las elecciones primarias, pero también todo parece indicar que se aceleran los problemas económicos de la argentina, por ello el periodista de Editorial Perfil Ariel Maciel aseveró a este medio que, con las PASO 2023 "se van a definir un montón de cosas cómo qué va a suceder económicamente". No obstante, "el blue sigue ajustándose".

Crisis en la cadena de pago

"Las deudas que tiene el Estado que sigue ajustándose a merced del Fondo Monetario Internacional, sin reservas en el Banco Central y con un gasto menos elevado del que se quisiera tener por las elecciones". En este contexto "empezó a haber una crisis en la cadena de pago", principalmente "en los sectores vinculados al Estado, en este sentido lo escuchamos al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Gustavo Weiss que señalaba atrasos en el pago de la obra pública y algunos problemas en la actualización de precios".

En tanto, por su parte desde la Cámara Argentina de Comercio "dijeron que el Estado tanto en bienes y servicios estaba atrasado muchos meses" y que "el grueso de las deudas está atrasado desde octubre, con lo cual ahí hay un problema de precios porque si se pagan las deudas se hacen a precios de octubre".

Mientras tanto, desde el sector industrial "comenzaron a evaluar dejar de abastecer al Estado en las áreas donde tenían algún tipo de vínculo porque están teniendo problemas con su propio abastecimiento y con los pagos".

Por su parte, el ministro Sergio Massa había prometido en la convención de la cámara argentina de la construcción que esta situación se iba a regularizar, indicó Maciel. No obstante, "hay otro problema y es que según el director asociado de la consultora Eco Go Sebastián Menescaldi, la deuda flotante del Gobierno es de 1,5 billones de pesos". Y que por los trámites burocráticos que implica el reconocimiento de deuda aun no llegó a la Tesorería del Estado y por lo tanto "no esta mensurada la deuda flotante no consolidada".