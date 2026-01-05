Di Doménica: “India es una potencia tecnológica y el tercer gran jugador en inteligencia artificial”

La inteligencia artificial vuelve a ocupar el centro del debate global con la realización de la AI Impact Summit 2026, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de febrero en Nueva Delhi.

Según explicó Sebastián Di Doménica, en diálogo con Canal E, se trata de un evento de enorme relevancia internacional: “Va a ser una cumbre de jefes de Estado que van a analizar el desempeño y el desarrollo de la inteligencia artificial”.

El especialista remarcó que esta cumbre es la continuidad de la realizada en París y propone una visión alternativa a la de las grandes potencias tecnológicas: “Plantea posturas un poco diferentes a las que desarrollan Estados Unidos y China, con una mirada más humanista de la inteligencia artificial”. Además, destacó un dato clave: “Es la primera cumbre de inteligencia artificial pensada para el sur global”.

India, tecnología y una mirada humanista de la IA

Di Doménica subrayó el rol estratégico de India en el escenario tecnológico mundial: “India es una potencia tecnológica que desarrolla software, billeteras virtuales y economía del conocimiento”. Con 1.450 millones de habitantes, se consolida como el tercer gran jugador global en inteligencia artificial.

La propuesta india se apoya en una concepción social de la tecnología. “Ellos hablan de ‘Vasudeva Kutumbakam’, que significa un planeta, una familia, un futuro”, explicó, y agregó: “La idea es trabajar la inteligencia artificial desde una mirada desarrollista y humanista, especialmente para los países en desarrollo”.

En ese sentido, contrastó esta postura con otras potencias: “Es una contracara bastante relevante frente a la estrategia cerrada de Estados Unidos y al modelo centralizado de China”, destacando además que “India es la democracia más grande del mundo”, un dato clave en términos de gobernanza tecnológica.

Una oportunidad estratégica para Argentina

Consultado sobre el vínculo bilateral, Di Doménica fue contundente: “La India es una enorme oportunidad para Argentina”. Si bien aún no está confirmada la participación oficial del gobierno argentino en la cumbre, remarcó que el país debería avanzar en una estrategia de cooperación amplia: “Argentina debería cooperar con Estados Unidos, China, Europa y también con India”.

El especialista señaló que existen múltiples áreas de complementariedad: “Argentina podría recibir cooperación en educación, capacitación, intercambio tecnológico y desarrollo de startups”. Además, recordó que “ya hay muchas empresas indias operando en Argentina” y que recientemente se realizó una precumbre en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, advirtió sobre una debilidad estructural local: “Reducir el presupuesto en ciencia y tecnología es un error, porque la economía que se viene va a estar ligada a la inteligencia artificial”. Para Di Doménica, “Argentina tiene un enorme potencial en la economía del conocimiento que debería ser apoyado con más inversión”.

