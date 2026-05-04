Eduardo Barcesat: “Estamos en presencia de un gobierno que está destruyendo la institucionalidad”

El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat analizó el estado actual de la reforma laboral y dejó en claro que su vigencia aún no está definida. “Este es un resultado provisorio”, sostuvo, al referirse al fallo judicial que habilitó su aplicación en una instancia inicial.

Para el especialista, la clave está en la jerarquía normativa. “Implica necesariamente la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos”, explicó, y remarcó que cualquier legislación que contradiga ese marco superior carece de validez jurídica.

En ese sentido, fue categórico en su diagnóstico sobre la reforma: “Es total y groseramente inconstitucional y anticonvencional”, afirmó, en referencia a los estándares fijados tanto por la Constitución como por acuerdos internacionales suscriptos por Argentina.

Un conflicto jurídico abierto y en suspenso

Barcesat detalló que el proceso judicial aún está en curso y que la aplicación de la norma no es definitiva. “Está recurrida”, señaló, lo que implica que la situación depende de instancias superiores. Según explicó, los recursos extraordinarios presentados suspenden los efectos del fallo inicial.

Además, enfatizó la importancia del rol de la Corte Suprema en la resolución final del conflicto. “Debemos aguardar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, indicó, subrayando que será ese tribunal el que defina la validez o no de la reforma.

El constitucionalista también trazó un paralelismo histórico para dimensionar el posible desenlace. Recordó antecedentes en los que normas locales fueron invalidadas por organismos internacionales, y advirtió: “Se va a repetir indudablemente la descalificación de esta normativa”, en caso de que el tema escale a instancias globales.

Críticas al Gobierno y advertencias institucionales

Más allá del análisis técnico, Barcesat fue crítico del rumbo institucional del país. “Estamos en presencia de un gobierno que está destruyendo la institucionalidad”, sostuvo, vinculando la reforma laboral con un proceso más amplio de deterioro normativo.

También alertó sobre las consecuencias sociales y políticas de este escenario. “Si los argentinos no tomamos conciencia de esto, la vamos a pasar muy mal”, advirtió, en un mensaje directo sobre el impacto potencial de estas medidas.

Por otro lado, mencionó que existen otras vías judiciales en marcha, incluso en el ámbito penal, por aspectos específicos de la reforma. “Creo que en poco tiempo tendremos medidas importantes en la vía penal”, anticipó.

Finalmente, llevó tranquilidad relativa sobre la situación actual: “Todavía no hay una palabra definitiva sobre la validez de esta reforma”, concluyó, reforzando la idea de que el escenario sigue abierto y sujeto a definiciones judiciales.