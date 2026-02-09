Eduardo Jacobs: “Argentina necesita urgentemente este tipo de acuerdos”

El cierre del acuerdo entre Argentina y Estados Unidos representa un punto de inflexión para la economía local. Así lo sostuvo el economista Eduardo Jacobs, quien destacó su relevancia estratégica para el sector privado. “Es un paso muy importante, porque la Argentina necesita urgentemente este tipo de acuerdos”, afirmó, y remarcó que “los países más exitosos del mundo son los que comercian con más países y en condiciones más abiertas”.

Jacobs subrayó que el entendimiento alcanza a unos 1.200 productos con arancel del 10% y que Estados Unidos es clave para la exportación de servicios argentinos. “Es uno de los principales destinos de nuestras exportaciones de servicios, que son las que más han crecido”, explicó. Además, valoró el alineamiento geopolítico del Gobierno: “Es de los primeros países que logra este alineamiento con Estados Unidos y eso ya está dando sus frutos”.

Carne, precios y apertura de mercados

Uno de los puntos sensibles del acuerdo es el impacto sobre el precio de la carne. Jacobs relativizó los temores: “No podés adivinar ex ante para dónde van a ir los flujos”, sostuvo, al recordar que la apertura también habilita importaciones. En ese sentido, defendió la exportación de ganado en pie: “¿Por qué no dejamos que eso sea una decisión del empresario que invierte millonadas en sus novillos?”.

Para el economista, el nuevo escenario hará que los precios locales se parezcan más a los internacionales. “Los valores van a ser un poquito más parecidos a lo que ocurre en el resto del mundo”, anticipó. Y descartó riesgos de desabastecimiento: “Una cosa es que tengas un aumento de la carne y otra es generar una alarma que no tiene fundamento”.

Jacobs también describió un cambio estructural en el consumo. “Tendencialmente vamos a comer cada vez más cerdo”, explicó, debido a sus menores costos de producción frente a la carne vacuna. En paralelo, señaló que “el patrón alimentario argentino ya cambió incorporando mucho más pollo”.

Un cambio de modelo productivo

Frente a las críticas por competencia desleal, Jacobs fue categórico: “Lo que hay son dos modelos de país en pugna”. Según su análisis, el esquema cerrado aplicado durante décadas derivó en estancamiento. “Nuestra participación en el mercado internacional cayó como un piano”, afirmó.

En contraste, el nuevo modelo obliga a invertir. “Para ser exitoso como empresario vas a tener que invertir”, sostuvo. Y agregó que la apertura expone distorsiones internas: “Hay alquileres en shoppings que inciden más en los precios que los impuestos”.

Sobre las importaciones, Jacobs relativizó su impacto: “El 75% de las importaciones son productos para inversión”, y remarcó que el ingreso de bienes baratos permite cubrir necesidades básicas. “Tenés que vestir hoy a una población con muy poca capacidad adquisitiva”, concluyó.

