Eduardo Setti: “El tiempo de acumular reservas pasó y Argentina no ha logrado fortalecer el balance del Banco Central”

La reciente suba del dólar puso en alerta a los mercados, en medio del proceso de desarme de las LEFI y la caída del ingreso de dólares del agro. Es por eso que para desarrollar este tema en profundidad, este medio dialogó con Eduardo Setti, ex secretario de Finanzas.

Sobre si el Gobierno se equivocó en el desarme de las LEFI, Eduardo Setti comentó: “Creo que es uno de los motivos por el cual subió el dólar, no el único motivo. Creo que hay algo estacional, se cobraron los aguinaldos y hoy el cepo que tenemos desarmado, digamos, es el cepo para personas físicas”. Además, señaló: “Hay algo de dolarización de carteras por las elecciones que también podría ser estacional”.

Los antecedentes del Gobierno

Sobre la misma línea, recordó que el error no es nuevo: “Esto que están haciendo ahora con las LEFI ya pasó en la minicorrida que tuvieron, bajaron tasa y al bajar tasa no hubo más incentivo para quedarse en pesos”.

Uno de los principales problemas que observó Setti es la caída de reservas. “El mercado empieza a ver que no hay acumulación de dólares, se van pagando los vencimientos tanto de interés como de capital”, describió. Luego, manifestó que, “cada día tenemos menos. Entonces tenemos un futuro hacia adelante donde todo pareciera que no vamos a poder acumular reservas”.

Argentina ya no tiene oportunidad de fortalecer al Banco Central

Asimismo, advirtió que la situación podría agravarse: “Ya el tiempo de acumular reservas pasó y Argentina no ha logrado fortalecer el balance del Banco Central. Entonces me da la sensación de que el panorama no es muy clarificante para el mercado”.

Pese a ello, el entrevistado cree que el Gobierno tiene herramientas para contener la situación: “Tienen argumentos y tienen todavía balas como para poder ir sosteniendo esto un tiempo más y su objetivo va a ser llegar a las elecciones con el dólar lo más controlado posible”.