"El dinero les tapa la boca a todos", la crítica de Juan José Panno en "QR!" por el silencio ante las políticas de Trump

En el programa “QR!” de Canal E, el periodista Juan José Panno analizó las controversias que rodean a la organización del Mundial 2026 en Estados Unidos y cuestionó el escaso espacio que, según su visión, los medios deportivos le dedican a las consecuencias políticas y sociales de las medidas impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, Panno sostuvo que la cobertura periodística debería prestar mayor atención a episodios vinculados con las restricciones migratorias y el trato recibido por algunas delegaciones y árbitros, en lugar de concentrarse únicamente en cuestiones deportivas.

Ranking Forbes: los jugadores que más dinero ganan y jugaran en el Mundial 2026

“Me gustaría que se hablara un poco menos de quién va a reemplazar a un jugador lesionado y un poco más de estas cosas”, señaló.

El periodista puso como ejemplo la repercusión que tuvo en medios internacionales la situación del árbitro de origen somalí que fue impedido de ingresar a Estados Unidos, así como las dificultades que enfrentan algunas delegaciones por las políticas migratorias del país anfitrión.

Críticas al silencio de la FIFA y los futbolistas

Panno también cuestionó la falta de respuestas públicas por parte de la FIFA, los árbitros y las principales figuras del fútbol mundial.

“No hay una respuesta corporativa, no hay respuesta de los jugadores de fútbol ni de los árbitros. El dinero les tapa la boca a todos”, afirmó.

Según explicó, la ausencia de cuestionamientos contrasta con otras épocas en las que figuras como Diego Maradona o Eric Cantona se pronunciaban sobre temas políticos y sociales vinculados al deporte.

Además, señaló que existe una creciente explotación de los futbolistas debido a la acumulación de competencias y partidos durante el año.

“Hay jugadores que disputan 50 o 55 partidos por temporada. Eso es exageradísimo”, remarcó.

El Mundial como vidriera política

Durante la conversación, Caruso planteó que las Copas del Mundo suelen funcionar como una gran vidriera internacional para los países organizadores. En ese contexto, consultó si las decisiones de la administración de Donald Trump podrían terminar generando un efecto negativo sobre la imagen de Estados Unidos.

Panno consideró que existe cierto riesgo para el gobierno norteamericano, aunque advirtió que el propio espectáculo deportivo suele desplazar otras discusiones.

“Empieza a rodar la pelota y ese imán hace que uno se distraiga de las otras cuestiones”, expresó.

Sin embargo, sostuvo que la acumulación de conflictos y medidas polémicas podría terminar generando reacciones más amplias durante el torneo.

La situación de Irán y el respaldo de Canadá y México

Otro de los puntos abordados fue la situación de la selección de Irán, que deberá alojarse fuera de Estados Unidos debido a las restricciones impuestas por Washington.

Panno calificó la medida como una “verdadera aberración” y destacó las respuestas de Canadá y México para facilitar la participación de algunas delegaciones afectadas.

“Es inadmisible desde lo deportivo”, aseguró, al señalar que obligar a un seleccionado a trasladarse constantemente entre países genera una desventaja competitiva evidente.

Finalmente, el periodista manifestó su deseo de que las controversias alrededor del Mundial no queden invisibilizadas por el espectáculo y que exista una mayor discusión sobre las decisiones políticas que impactan directamente en el deporte.

“Ojalá que todo esto les termine jugando en contra”, concluyó.

LB