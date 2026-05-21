El dólar blue cerró en baja este jueves 21 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 168 millones de dólares. De esta manera, la jornada cerró con un total de 46.751 millones de dólares. El dólar blue cerró en baja este jueves 21 de mayo. La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

La jornada cambiaria mostró retrocesos tanto en el mercado informal como en los dólares financieros. Además, el Banco Central mantuvo saldo positivo en sus intervenciones sobre el mercado oficial.

Dólar blue

El dólar blue cerró en baja este jueves 21 de mayo. La divisa paralela cayó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1425 y se compró a $1405.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.424,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.477,70.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.480 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.833.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.410 según el promedio de los principales bancos. En tanto, el dólar mayorista se ubicó en $1.389,50 por unidad, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad compró divisas en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron en 168 millones de dólares y cerraron en 46.751 millones.