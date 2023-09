El dólar blue continúa aumentando este 13 de septiembre

El dólar blue en la rueda de este 13 de septiembre se comercializa nuevamente al alza. Es que la divisa paralela sube $5 respecto al cierre anterior. Así las cosas, el dólar blue se vende a $735 y se compra a $730.

Dólar MEP

En tanto, el dólar MEP se vende en $688,17.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $739,12 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $726 en promedio.

Dólar Qatar

Mientras que, para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los 300 dólares mensuales, el dólar Qatar se valúa en los $657,90.

Dólar Ahorro

En tanto, con una diferencia de casi $100 respecto la dólar blue, el dólar ahorro o solidario comenzó la jornada en $639,63.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $366,72 para la venta y la cotización del Banco Nación se disparó a los $365,5. Por su parte, el dólar mayorista abre a $349,98.

Balance del Banco Central

En la jornada anterior, el Banco Central registró compras por US$ 68 millones en el mercado de cambios y sumó 21 jornadas consecutivas de adquisiciones de reservas. En lo que va de septiembre lleva US$ 315 millones más de fondos obtenidos, no sólo por el aporte de la mayor liquidación del agro, sino también en el segmento financiero, por donde los exportadores tienen habilitado liquidar hasta 25% de sus ventas.