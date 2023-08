Post elecciones: cómo afrontar políticas de estabilización fiscal y monetaria en el país

Una vez pasadas las elecciones, el Gobierno que asuma se verá en la obligación de cuestionarse los caminos a tomar en el rumbo de políticas a seguir. Para hablar de este tema, Canal E se comunicó con Martín Beraja quien expresó que,”hay experiencias en Argentina y en otros países de Latinoamérica de estabilización viniendo desde inflaciones relativamente altas”.

Cómo afrontar las políticas de estabilización

Para Beraja, “La teoría económica más clásica dice que en realidad el instrumento que uno elige no importa". "Eso determina el tipo de cambio o viceversa, pero me parece que en la práctica o también en teorías un poco más modernas, que incorporan el hecho de que los agentes económicos las firmas, los bancos y los consumidores son un poco no son tan sofisticados”.

Para el entrevistado, uno de los problemas principales en Argentina es el tema de la llamada industria del juicio laboral. Y agregó: “creo que el problema o quizás el motivo porque hay tanta resistencia a este tipo de reformas es porque quizás de los sindicatos y los trabajos piensan que si se encara una reforma van a terminar con menos recursos”.

El ajuste y la transición

Según Beraja, el problema que va a haber es el ajuste muy grande. Y agregó que, va a haber una transición muy compleja que hay que atravesarla, en donde “los dirigentes políticos van a tener que tener algún tipo de sensación térmica para ir viendo cómo haciéndolo”.

Y ejemplificó: “El Banco Central no puede emitir más monedas como la que emite sin respaldo, por lo tanto para que el Banco Central no haga eso hay que bajar el gasto o reducir el déficit y esto no se ve que se vaya a hacer”.

“Y el otro problema básicamente es el problema del peso”, aseguró el entrevistado. “El dólar cuesta lo mismo en todo el mundo, el problema es el peso que cada vez hay que pagar más para comprar un dólar y esta economía argentina prácticamente es yo diría 60% de dólar y 40% pesos o a lo mejor mucho más”.

Para finalizar, expresó: “Después de que aparezca el nuevo presidente, el acuerdo con el FMI se va a volver a renegociar”.