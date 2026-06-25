En “QR!”, Gervasio Muñoz cuestionó la ley de propiedad privada: “Facilita los desalojos y favorece la concentración de tierras”

En el programa “QR!”, que se emite por Canal E, el presidente de la Federación de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, expresó su preocupación por el proyecto de ley de propiedad privada impulsado por el oficialismo, una iniciativa que contempla modificaciones sobre tierras, expropiaciones, desalojos y restricciones a la compra de inmuebles por parte de capitales extranjeros. Según sostuvo, sus consecuencias van mucho más allá de la defensa de la propiedad privada, tal como fue presentada por el Gobierno.

Durante una entrevista con el conductor Pablo Caruso, el referente sostuvo que la iniciativa implica cambios profundos en materia de tierras, vivienda y desalojos, y afirmó que podría acelerar procesos de concentración económica y territorial.

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“Es una ley de concentración de tierras y viviendas”, resumió Muñoz al intentar explicar una norma que, según señaló, contiene varios capítulos y modificaciones complejas de sintetizar.

Cuestionamientos a la regulación de las tierras

El dirigente explicó que uno de los principales puntos de discusión está vinculado a las restricciones sobre la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. Según indicó, el proyecto elimina regulaciones que actualmente limitan ese tipo de operaciones.

En ese sentido, mencionó casos de distintas regiones del país donde, afirmó, ya existe una importante presencia de propietarios extranjeros sobre extensas superficies de tierra, especialmente en zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.

Para Muñoz, la iniciativa permitiría profundizar esa tendencia y facilitaría la adquisición de terrenos en áreas que actualmente cuentan con mayores controles.

También cuestionó los cambios vinculados al uso de tierras afectadas por incendios. Según explicó, la legislación vigente impide modificar determinados usos después de un siniestro, mientras que la nueva propuesta abriría la puerta a desarrollos inmobiliarios posteriores.

El impacto sobre los desalojos

Otro de los puntos centrales señalados por el titular de Inquilinos Agrupados fue el endurecimiento de los mecanismos de desalojo.

Muñoz sostuvo que el proyecto profundiza procedimientos ya existentes y reduce los plazos de respuesta para quienes enfrentan conflictos habitacionales.

“Se acortan los tiempos y se reducen las herramientas de defensa que tienen los inquilinos”, afirmó durante la entrevista.

Según explicó, la propuesta prioriza la protección de la propiedad privada por encima del derecho a la vivienda y se inscribe en una lógica que, a su criterio, favorece a los grandes propietarios.

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Durante la conversación también se abordó el debate sobre la participación de capitales extranjeros en la adquisición de tierras y viviendas.

Muñoz consideró que en distintos países comenzaron a aplicarse restricciones frente al avance de grandes fondos de inversión sobre mercados inmobiliarios y territorios estratégicos, mientras que en Argentina se estaría avanzando en sentido contrario.

Además, planteó que detrás de este tipo de reformas existe una fuerte presión de intereses económicos que buscan acelerar procesos de concentración patrimonial.

Crisis de representación y dificultades para movilizar

Consultado sobre la escasa repercusión pública del proyecto, el dirigente atribuyó esa situación a una combinación de factores políticos, sociales y económicos.

Según describió, muchas organizaciones atraviesan dificultades internas que afectan su capacidad de reacción frente a medidas que consideran relevantes. “La sociedad está muy concentrada en sobrevivir día a día”, sostuvo.

También habló de una fuerte desmoralización dentro de distintos espacios militantes y señaló que las disputas internas complican la construcción de respuestas colectivas frente a iniciativas legislativas de gran impacto.

Hacia el final de la entrevista, Muñoz aseguró que la sensación que percibe en numerosos sectores sociales es de incertidumbre respecto de cómo enfrentar los cambios impulsados por el oficialismo y advirtió que muchas de las transformaciones propuestas podrían tener efectos de largo plazo difíciles de revertir.

LB