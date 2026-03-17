En "QR!", Pablo Caruso advirtió: "El problema no es Cristina, es la desconfianza en la Justicia"

En la previa del programa "QR!", emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso abrió el programa con una editorial centrada en la figura de Cristina Fernández de Kirchner y el impacto que genera en la sociedad. “Poner solamente el nombre Cristina ya condiciona enormemente lo que la gente esté dispuesta a escuchar”, afirmó.

El planteo se dio horas después de la declaración indagatoria de la ex presidenta en Comodoro Py, en el marco de la causa Cuadernos. Cristina Kirchner hizo una exposición ante el Tribunal Oral Federal N°7, pero se negó a responder preguntas y cerró con una frase contundente: “Me puedo morir presa con este sistema judicial”. También calificó como “un disparate” la causa Vialidad y cuestionó a jueces y fiscales.

Cristina Kirchner no aceptó preguntas y se retiró: "Me puedo morir presa con este sistema judicial"

A partir de ese contexto, Caruso fue más allá del caso puntual y dejó una definición central: “El problema no es Cristina, es la desconfianza en la Justicia”. Según explicó, el nivel de desconfianza es tan alto que cualquier fallo o decisión judicial será cuestionado por una parte de la sociedad.

“Hay quien dice ‘Cristina es inocente’ y quien dice ‘Cristina es chorra’ antes de escuchar cualquier argumento”, planteó. Para el conductor, ese escenario de prejuicios impide discutir con racionalidad y bloquea el debate público.

En ese sentido, remarcó que la grieta se sostiene sobre una falta de credibilidad en el Poder Judicial. “Cualquier cosa que diga la Justicia sobre Cristina va a ser desconfiada por una mitad de la sociedad”, insistió.

Desconfianza en la Justicia

Caruso también cuestionó las condiciones en las que avanzan las causas judiciales. Habló de “irregularidades” en la causa de los Cuadernos y mencionó denuncias de empresarios que aseguraron haber sido presionados para declarar. “Así es imposible tener un juicio justo”, afirmó.

Para el periodista, esta situación no solo afecta a los acusados, sino también a la sociedad. “Perdemos la posibilidad de entender cómo funcionan las tramas de corrupción y de discutirlas en serio”, explicó.

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Además, advirtió que el debate político quedó reducido a nombres propios en lugar de discutir ideas de fondo. “Cuando discutimos a Cristina, estamos discutiendo modelos de país, el rol del Estado y las políticas económicas”, señaló, aunque reconoció que ese análisis queda opacado por la polarización.

Sobre el cierre, dejó una definición política: “A Cristina hay que ganarle en las urnas, no en los tribunales”. Y advirtió que la duda permanente sobre su situación judicial “termina envenenando la política y la convivencia democrática”.

LB

