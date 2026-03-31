En qué consiste la estrategia federal energética: un plan que busca fortalecer el desarrollo económico de las provincias

El coordinador operativo de la Estrategia Federal Energética del Consejo Federal de Inversiones, Tomás Gulias, habló con Canal E y puso el foco en la necesidad de planificación estructural en Argentina para fortalecer el desarrollo productivo.

“Más allá de la coyuntura siempre hay que mirar a largo plazo”, afirmó Tomás Gulias, marcando el eje central de la estrategia que impulsan junto a las provincias. El trabajo que lleva adelante el Consejo Federal de Inversiones apunta a articular políticas energéticas con el crecimiento económico regional. “Tratamos de acompañar a las provincias en planificar el desarrollo energético para poder acompañar su modelo de desarrollo económico”, explicó.

Cuál es el objetivo del proyecto

La iniciativa comenzó en el litoral argentino, integrando provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. El objetivo principal es claro: “Tratar de buscar objetivos y proyectos de largo plazo que puedan solucionar los problemas energéticos de las provincias”.

En ese sentido, Gulias subrayó la importancia de superar la urgencia del corto plazo. “Poder saltar esta cuestión coyuntural, que siempre es lo que apremia a los gobiernos provinciales”, planteó.

El proyecto necesita de distintos actores

Uno de los pilares del enfoque es la articulación entre distintos actores. En este contexto, destacó que, “consideramos fundamental avanzar desde una construcción colaborativa”. Este trabajo incluye no solo a gobiernos provinciales, sino también a empresas del sector energético y a la demanda productiva: “Trabajamos con los generadores, con los transportistas y los distribuidores de energía”.

La estrategia tiene metas específicas vinculadas al crecimiento económico. Entre ellas, el entrevistado mencionó: “Mejorar la vinculación a nivel federal de todas las provincias argentinas y promover inversiones públicas o privadas que puedan mejorar la infraestructura”.

El impacto esperado es directo sobre la economía regional: “Mejorar la competitividad de los sectores productivos y llevar mayor cantidad de desarrollo productivo a estas regiones”.