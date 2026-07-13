"Es la desaparición de las redes de contención", denunció Guadalupe Bargiela en "QR!" por la situación del sector discapacidad

A un año de la sanción de la emergencia en discapacidad, el programa “QR!” de Canal E analizó la situación del sector y las consecuencias del ajuste implementado por el Gobierno nacional. Durante la entrevista, la militante de Patria Diversa Guadalupe Bargiela advirtió sobre las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias.

Consultada por el conductor del ciclo, Pablo Caruso, sobre los cambios recientes en las políticas públicas, Bargiela señaló que la situación requiere mantener la organización y la protesta porque, según sostuvo, “no nos podemos relajar” frente a las modificaciones impulsadas por la administración de Javier Milei.

El impacto de los cambios en el sistema de prestaciones

Durante la entrevista, Bargiela explicó que uno de los principales problemas está relacionado con la modificación del esquema de regulación de las prestaciones para personas con discapacidad.

Según detalló, antes existía un sistema con valores establecidos para distintos servicios, mientras que ahora, según su interpretación, cada prestador podría definir sus propios costos, lo que trasladaría una mayor carga de negociación a las familias.

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“Cada uno puede decidir cuánto cobra y cada familia, cada persona con discapacidad, va a tener que negociar ese valor”, explicó la militante, al advertir que esto podría generar desigualdades en el acceso a tratamientos y acompañamientos.

En ese sentido, sostuvo que los cambios afectan especialmente a quienes necesitan apoyos permanentes y planteó que la eliminación de regulaciones puede debilitar las redes de asistencia construidas durante años.

Críticas al Gobierno y reclamos por derechos

Bargiela también cuestionó la orientación política de la gestión de Milei y aseguró que las medidas aplicadas impactan sobre un colectivo que, según afirmó, históricamente se encuentra en situación de vulnerabilidad.

“Estamos viendo las consecuencias de las decisiones que se vienen tomando”, expresó durante la entrevista, al vincular las políticas oficiales con una mayor precarización de los derechos de las personas con discapacidad.

Además, reclamó mayor acompañamiento social y pidió que las organizaciones y la ciudadanía se involucren en los reclamos del sector.

La implementación de la Agencia de Discapacidad

Uno de los puntos abordados durante el programa fue el funcionamiento de los organismos vinculados a la discapacidad y el avance de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Ante la consulta sobre la implementación de la Agencia de Discapacidad y el estado actual de la emergencia sancionada por el Congreso, Bargiela cuestionó la falta de respuestas y sostuvo que las personas con discapacidad continúan enfrentando barreras para acceder a derechos básicos.

La entrevistada también mencionó las dificultades de movilidad y accesibilidad que atraviesan muchas personas y remarcó que las políticas públicas deben contemplar esas necesidades.

Reclamos y acompañamiento de otros sectores

Durante la charla, Bargiela destacó que en las últimas semanas algunos sectores sindicales comenzaron a acompañar los reclamos del colectivo de discapacidad y consideró importante ampliar los espacios de visibilización.

El programa también recordó las movilizaciones que se realizaron para reclamar por el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de las prestaciones. “Necesitamos que la sociedad acompañe”, sostuvo la militante, quien llamó a continuar con las acciones de protesta para defender los derechos del sector.

LB