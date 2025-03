Escándalo en la Casa Blanca: Un periodista filtró detalles de un ataque secreto por error

La historia comenzó cuando Mike Walsh, asesor de seguridad nacional de Trump, creó un grupo en la red Cigna, un canal de comunicación de acceso público. En este grupo, se discutían los detalles de un ataque militar a los Houthis en Yemen, como represalia por los ataques a la navegación marítima.

"Lo que ocurrió es que allí se invitó a los siete principales del gobierno de Trump en el área de política exterior, y por accidente se incluyó a un periodista del Atlántico", explicó Henrik Rebinder, periodista en Los Ángeles.

En diálogo con Canal E, el entrevistado comentó que este error, aparentemente insignificante, desató un escándalo de gran magnitud. En el grupo se discutían detalles sensibles sobre las estrategias, armas y la logística del ataque. Lo más impactante es que nadie notó la presencia del periodista en la conversación durante semanas.

Un periodista testigo de la incompetencia gubernamental

El periodista involucrado, Jonathan Goldberg, de The Atlantic, se encontró accidentalmente en medio de esta información secreta. "Es difícil comprender cómo, si tienes un grupo de personas tan clave, no te das cuenta de quién está participando", comentó Rehbinder sobre la falta de control. Goldberg, con años de experiencia, decidió no intervenir en la conversación ni revelar detalles inmediatamente. En lugar de eso, esperó a que los eventos se desarrollaran y luego decidió dar a conocer la información filtrada.

Lo que sorprende a muchos es que, a pesar de la revelación pública, el gobierno de Trump, a través de sus representantes, insistió en que no hubo filtraciones de información secreta. "Hoy, en el Congreso, se está discutiendo que sí hubo revelación de información secreta", agregó Rehbinder, destacando la contradicción en las versiones oficiales.

Un gobierno desbordado por su propia incompetencia

El hecho de que una red pública como Cigna haya sido utilizada para discutir detalles clasificados de una operación militar en lugar de usar sistemas de comunicación más seguros ha puesto en evidencia una falta de profesionalismo en el gobierno de Trump. "Esto fue hecho no en los sistemas secretos, que existen, sino en una red pública como Signal", apuntó Rehbinder, señalando lo inusual de la situación.

El secretario de Defensa, Peter Hudson, reaccionó inicialmente descalificando la noticia como "fake news", incluso después de que se confirmara la filtración. "La administración dice que no hubo problema, que la culpa es de Biden, pero lo importante es que no hubo control sobre la información", comentó el entrevistado, reflejando el caos interno y la falta de coherencia en la respuesta del gobierno.

El papel del periodista en la filtración de información

Rehbinder también explicó que el comportamiento de Goldberg fue el de un profesional prudente. "El periodista no reveló la información inmediatamente, como debía ser, porque hay temas de seguridad nacional en juego", destacó. Sin embargo, después de que se hiciera público el ataque, Goldberg dio a conocer los detalles del chat, protegiendo nombres sensibles como el de un agente de la CIA.

La revelación de esta información pone en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas al estar en contacto con datos sensibles. "Si los rusos, por ejemplo, estuvieran observando los chats de los altos funcionarios estadounidenses, podrían conocer toda la operación", subrayó el periodista.

Para finalizar, Rehbinder agregó: "Un error de protocolo de este tipo no puede suceder en un gobierno de Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo".