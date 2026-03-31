Eugenio Semino: “Es absolutamente ridículo lo que cobra un jubilado hoy”

La situación de los jubilados en Argentina vuelve a encender alarmas. Según explicó Eugenio Semino, el último ajuste por inflación apenas impacta en los ingresos reales: “La realidad de la traducción esto a pesos en el bolsillo… no llegan a los 11.000 pesos”, sostuvo, al referirse al incremento de marzo.

El panorama es aún más crítico para quienes perciben la mínima. Con bono incluido, los ingresos rondan los 445.000 pesos, lejos de cubrir necesidades básicas. “Es absolutamente ridículo. No llegan a los 450.000”, enfatizó, marcando la brecha con el costo de vida actual.

Jubilaciones mínimas y pérdida del poder adquisitivo

Semino remarcó que el sistema previsional atraviesa una distorsión estructural, agravada por el congelamiento del bono desde 2024. “El bono sigue congelado… debería estar por lo menos en el doble”, explicó, señalando que este ingreso adicional se volvió esencial pero permanece desactualizado.

En ese sentido, cuestionó el carácter discrecional del refuerzo: “Ese disparate argentino… es una mera concepción del príncipe”, afirmó, aludiendo a la falta de institucionalización del beneficio.

La consecuencia directa es un deterioro sostenido del poder adquisitivo. La canasta básica de los jubilados se ubica cerca de 1.800.000 pesos, muy por encima de los ingresos promedio. “Están sometidos al ultraconsumo todos los mayores”, describió, evidenciando la imposibilidad de cubrir gastos esenciales.

Un problema estructural sin respuesta política

El diagnóstico también apunta a la dirigencia política. Semino señaló que tanto el oficialismo como la oposición han evitado abordar el problema de fondo. “El silencio se debe a que todos los actores políticos tuvieron culpas concurrentes”, aseguró.

Además, recordó que proyectos legislativos para mejorar los haberes fueron vetados, mientras crecen los reclamos judiciales por la pérdida acumulada. “Los jubilados perdieron la mitad de su haber”, indicó, en referencia al período 2017-2024.

El impacto social es profundo. Muchos jubilados deben seguir trabajando en condiciones precarias para subsistir. “El jubilado se tiene que seguir ocupando… para trabajar en labores de mucho menos calidad”, explicó.

A esto se suma el deterioro en condiciones básicas de vida, como vivienda y alimentación. “El primer medicamento es el hábitat y el alimento, las dos cosas que el jubilado no puede consumir en su medida”, advirtió.

Para Semino, el problema no solo es social sino también económico. Destacó que, en otros países, los jubilados son considerados actores clave del consumo. “Si vos le ponés salud en el cuerpo y plata en el bolsillo, es un fenomenal reproductor de riqueza”, concluyó.