Contrarreforma laboral: alertan que el 60% de los trabajadores saltea comidas por la crisis

La contrarreforma laboral en Argentina suma cuestionamientos desde distintos sectores. En este caso, el sociólogo Roberto Corne puso el foco en un aspecto poco visibilizado: la alimentación de los trabajadores. A partir de una encuesta de la UCA, describió un escenario preocupante: “El 60% de los asalariados no come o come salteado por problemas económicos”, señaló.

El informe, basado en más de mil casos, refleja cómo la crisis impacta directamente en la vida cotidiana. En jornadas laborales extendidas, la situación se agrava: “El 23% no le dan horario para almorzar, aunque trabajen mañana y tarde en horario corrido”, explicó.

Retrocesos laborales y deterioro en la alimentación

Corne vinculó estos datos con cambios normativos recientes. En particular, cuestionó la eliminación de regulaciones históricas vinculadas al descanso y la alimentación en el trabajo. “Lo que estamos viendo acá es algo disfrazado de modernidad y en realidad es un retroceso total y absoluto al siglo XIX”, afirmó.

El especialista recordó que las leyes laborales surgieron con base científica y sanitaria. “Esto no surgió así porque sí, sino que hubo todo un estudio de médicos, laboralistas y científicos”, explicó, al referirse a la regulación de los tiempos de almuerzo.

En ese sentido, criticó la derogación del artículo 174 de la Ley de Contrato de Trabajo, que garantizaba pausas para la alimentación. “Derogaron el artículo 174 y eso profundizó los malos hábitos de comida”, sostuvo.

Además, remarcó inconsistencias legales en la nueva normativa: “Cuando vas al capítulo 174, resulta que está derogado”, señaló, calificando la situación como un ejemplo de improvisación legislativa.

Impacto social, empleo y precarización

El análisis también abordó el efecto de la reforma en las condiciones laborales generales. Corne advirtió sobre la pérdida de derechos y el crecimiento de la precarización. “Están perjudicando a las personas”, afirmó.

Uno de los puntos críticos es la tercerización en sectores como el trabajo agrario. “Empieza a generar trabajo esclavo o trabajo en malas condiciones”, explicó, al describir cómo se diluyen responsabilidades empresariales.

A esto se suma el deterioro del mercado laboral. “Aumentó el desempleo… y aumentó el trabajo no registrado”, indicó, marcando una tendencia negativa en los últimos años.

Los jóvenes son uno de los grupos más afectados. “La desocupación abierta en la franja de 18 a 29 años es del 12,7%”, detalló, con mayor impacto en mujeres.

Finalmente, el sociólogo cuestionó el discurso oficial sobre modernización. “Estamos asistiendo es a una gran mentira organizada”, concluyó, al tiempo que advirtió que la reforma implica un retroceso en derechos laborales conquistados.

