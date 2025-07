Última licitación del Bopreal: “El apetito por quedarse en Argentina es bajo y por venir es ninguno”

La última licitación del Bopreal, bono emitido por el Banco Central para que las empresas giren dividendos retenidos al exterior, finalizó con una demanda ínfima: apenas 9 millones de dólares. En ese sentido, este medio se contactó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

Ariel Maciel explicó que, “el Gobierno lo que decía es vamos a hacer un testeo, vamos a testear qué está pasando en la plaza si es que efectivamente hay mucha demanda para irse del país”. El bono en cuestión, por USD 3.000 millones, pretendía captar parte de un stock estimado de entre 5.000 y USD 15.000 millones en utilidades atrapadas por el cepo.

La visión del Gobierno sobre la licitación del Bopreal

Desde la óptica oficial, el fracaso de la licitación no sería negativo. “Para el Gobierno es un éxito. Quiere decir que ya no tenemos un problema por ese lado, los dividendos no eran tantos, ya las empresas lograron o salir por otro lado o reinvertirlos”, señaló.

Uno de los factores clave fue el tipo de cambio. En emisiones anteriores, el dólar cotizaba a $1.100, pero con el tipo de cambio actual, el atractivo del bono disminuyó. “Lo perdés alrededor de un 13%, lo que implica que cada vez se hacía menos interesante”, detalló Maciel.

Los otros mecanismos de las empresas

Además, varias empresas ya encontraron caminos alternativos para sacar sus utilidades. “Nosotros, por distintos mecanismos, nos llevamos los dólares de todos modos”, admitieron algunas, según desarrolló. También mencionó que otras optaron por reinvertir o simplemente esperar. “Invertimos y en el que viene nos llevamos las viviendas sin necesidad de poner ningún bono. Nos llevamos limpios”, explicó.

El periodista subrayó que el bajo interés por el BOPREAL puede vincularse a operaciones de salida del país, como el caso de Telefónica: “Ingresó todo dentro de lo que fue el acuerdo de venta con Telecom Argentina, casi el doble se pagó de lo que se esperaba que valía esa empresa en el país”. También mencionó la venta de HSBC al Banco Galicia, operación trabada durante años por las restricciones cambiarias.

Sobre las expectativas de inversión, comentó: “El apetito por quedarse en la Argentina o por venir, por quedarse ya es bajo y por venir es ninguno”. Aunque el Gobierno destaca la baja inflación y el orden macroeconómico, el escenario político y la falta de garantías desalientan a los inversores. “No va a haber negocios nuevos hasta el momento porque quieren saber qué pasa en octubre y especialmente qué pasa en marzo”, afirmó.