Fuerte retroceso del área sembrada en el maní: “La cosecha se encuentra demorada, entre 15 y 30 días”

El presidente de la Cámara Argentina del Maní, Diego Bracco, pasó por Canal E y explicó el retroceso en el área sembrada, las dificultades por precios internacionales y la necesidad de mejorar la competitividad exportadora.

“En 2025 nosotros cosechamos un volumen grande de hectáreas. Se había dado por una siembra de casi 520.000 hectáreas y en 2025, que estamos comenzando a cosechar ahora en 2026, vamos a estar redondeando las 380.000 y 390.000 hectáreas”, detalló Diego Bracco. Esta baja, cercana al 27%, responde a un contexto global adverso: “Esto se da una gran reducción por básicamente oferta y demanda. Había sobreproducción de maní en el mundo, lo que hizo es que los precios bajaran”.

La sobreoferta y su impacto en el precio

El mercado internacional condiciona fuertemente al sector, altamente exportador. “Nuestro principal destino es Europa y teníamos una sobreproducción el año pasado donde hoy los clientes, al tener sobreoferta, han presionado con los precios a la baja”, explicó.

A esto se suma un factor macroeconómico local que impacta en la rentabilidad: “Creo yo que históricamente va a ser la primera vez que sembramos con un dólar y vamos a cosechar con un dólar más barato el que sembramos”. Según Bracco, este fenómeno “va a influir también en toda la situación agroindustrial, no solamente en maní”.

Demoras en la cosecha de maní

En paralelo, las condiciones climáticas complican el avance de la campaña. “La cosecha se encuentra demorada, entre 15 y 30 días”, señaló, y precisó el bajo nivel de avance: “Hoy estamos en menos, te podría decir, 5%”.

La situación responde a un combo climático adverso: sequía previa y lluvias recientes. “La cosecha venía demorada por una seca de enero, que no llovió básicamente, en enero y febrero”, explicó el entrevistado. Y agregó que, “con las lluvias que estamos recibiendo a finales de marzo y estos días de abril” se dificulta el ingreso a los lotes.

Otro de los ejes críticos es el incremento de costos en dólares. “Tenemos una cuestión hoy que el dólar nos está pidiendo la inflación y bueno, con lo que eso conlleva tener un incremento de inflación de costos en dólares”, afirmó.