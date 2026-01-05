Gustavo Damián González: “Esta es la muestra del fracaso de la OEA, del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas”

El inicio de 2025 expone un escenario global convulsionado, donde la política internacional vuelve a tensionar reglas históricas. Para el analista político Gustavo Damián González, la postura del gobierno argentino frente a la crisis en Venezuela no sorprende: “El presidente argentino fue uno de los primeros en el mundo en pronunciarse, siendo casi coherente con lo que había manifestado ya desde su campaña electoral”, mencionó en diálogo con Canal E.

González explicó que el respaldo a Estados Unidos se inscribe en una lógica de alineamiento estratégico: “Esto no era solo un apoyo a Estados Unidos, era un apoyo en un nuevo contexto geopolítico”, marcado por la injerencia directa de una potencia en la política interna de otro país. En ese marco, subrayó que América Latina quedó claramente dividida, con países que acompañaron la decisión de Washington y otros que la rechazaron.

El fracaso de los organismos internacionales

Para el analista, la situación deja en evidencia el debilitamiento de los organismos multilaterales. “Esta es la muestra del fracaso de la OEA, del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas como tal”, afirmó, al tiempo que remarcó que Donald Trump “está haciendo un desconocimiento explícito de lo que significan las Naciones Unidas”.

González fue enfático al señalar que, más allá de las críticas al régimen venezolano, se cruzó un límite peligroso: “Podemos decir que es una dictadura, que hay crímenes de lesa humanidad, pero esto es la injerencia de un país sobre otro”. Según advirtió, esta decisión podría no detenerse en Venezuela y proyectarse sobre otros países de la región.

El analista alertó sobre la emergencia de un orden mundial de facto: “Pareciera que hay un nuevo orden geopolítico, que divide América para Estados Unidos, Europa para Rusia y Asia para China”, con respuestas diplomáticas tibias de Moscú y Pekín.

Petróleo, poder y soberanía

Uno de los puntos más sensibles, según González, fue la explicitación de intereses económicos. “Donald Trump dijo que se iba a tomar cargo del petróleo”, recordó, y agregó que esa declaración deja en claro que el conflicto excede la defensa de la democracia.

También cuestionó la debilidad interna venezolana tras la captura del presidente: “Las Fuerzas Armadas no tuvieron la capacidad de garantizar la integridad física del presidente”, lo que confirma, a su juicio, la asimetría absoluta de poder.

Finalmente, sostuvo que el precedente es grave para la región: “Desde los años 80 hay muy pocos antecedentes de una invasión directa de una potencia sobre un país de América Latina”, y anticipó que la OEA difícilmente logre revertir este escenario.

