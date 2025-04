El Banco Central mantiene una posición complicada en cuanto a la acumulación de reservas, el Fondo Monetario Internacional está muy atento a esa variable, la cual será determinante para enviar una cierta cantidad de desembolsos pero que implicarán metas a cumplir. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el director de Research for Traders, Gustavo Neffa.

Gustavo Neffa analizó el panorama financiero de Argentina en un contexto de alta volatilidad. "El Banco Central está perdiendo reservas y trata de aplacar los ánimos del mercado", advirtió. Pese a la incertidumbre, considera que el desembolso del Fondo Monetario Internacional podría aliviar la situación: "Cristina Georgieva dijo que es factible el pedido de Argentina por USD 8.000 millones. Con la cosecha gruesa que comienza en abril, el país podría atravesar el trimestre sin problemas".

La comunicación del Gobierno también estuvo en el centro del debate. "Hubo errores no forzados, como el anuncio de los USD 50.000 millones en reservas brutas que luego no se pudo explicar", señaló. Luego, explicó que, "esa cifra incluía los 26.000 millones actuales, 20.000 millones del paquete del FMI y 4.000 millones de organismos multilaterales, pero no está confirmada".

Cuál es el panorama en materia bursátil

Con una baja significativa en los bonos argentinos, Neffa destacó que, "el riesgo país tocó los 850 puntos y cerró en 816, pero hoy baja a la zona de 800". A su vez, resaltó que, "es una oportunidad, porque si el contexto internacional se estabiliza, Argentina podría recuperar confianza". También señaló que, "este año ha sido terrible en materia bursátil, con el S&P 500 corrigiendo un 10% desde su máximo".

Sobre el panorama de inversiones, indicó que, "hay inversores interesados en ingresar por los precios convenientes". Sobre la misma línea, detalló que, "los bonos con vencimiento más corto tienen una TIR del 14% y los de plazo más largo, del 12%, pero podrían volver a niveles del 10%". En este sentido, expresó que, "eso permitiría una emisión de deuda voluntaria en junio para cubrir el vencimiento del 9 de julio por USD 4.800 millones con acreedores privados".

El marco de las exportaciones y el futuro de la inflación

En cuanto a la balanza comercial, el director de Research for Traders resaltó que, "las importaciones crecen entre 5 y 5,5%, mientras que la OCDE estima un 5,7%". Sin embargo, "las exportaciones vienen bien, no tanto por precios sino por cantidades". En particular, mencionó que, "el sector energético tuvo un balance positivo de USD 5.500 millones el año pasado y este año podría alcanzar los 8.500 millones".

Sobre el futuro de la inflación, sostuvo que, "según el consenso del mercado, podría converger al 1,5% en julio, con una inflación del 25% anual este año, 15% en 2026 y de un solo dígito en 2027". No obstante, enfatizó que, "los mercados siguen atentos a la dinámica inflacionaria y al impacto de un posible salto en el tipo de cambio".