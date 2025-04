Hernández: “La lucha libre mexicana ha sido comprada por una empresa de Estados Unidos”

La histórica fusión entre WWE y la AAA marca un punto de inflexión en la lucha libre mexicana, desatando reacciones divididas entre tradición y negocio.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista mexicano, Enrique Hernández, quien expresó que, la WWE, el gigante del entretenimiento deportivo, decidió desembarcar formalmente en México con la adquisición de la AAA, una de las promotoras de lucha más importantes del país.

Fundada en 1992 por Antonio Peña, la AAA representa décadas de historia enmascarada, acrobacias e identidad nacional. “Esta compañía factura al menos 1.300 millones de dólares al año y ahora está incursionando en el mercado mexicano”, explicó Hernández.

Un empresario mexicano, la clave detrás del acuerdo

Aunque aún no se ha revelado el monto de la operación, Hernández destacó la figura del empresario mexicano Alberto Fajas como uno de los actores clave detrás del movimiento. “Este inversionista ha buscado incursionar en estos nuevos negocios”, detalló, señalando que Fajas ya tiene participación en ligas infantiles, torneos de pádel y tiendas de moda.

La alianza entre WWE y AAA no es solo una compra, sino una estrategia de expansión binacional que también involucra al talento mexicano. “Desde hace una década aproximadamente, la WWE había contratado a luchadores mexicanos como personajes que estuvieran dentro de este territorio estadounidense”, recordó el periodista.

Patrimonio cultural en jaque

La reacción de los fanáticos no se hizo esperar, y no fue precisamente positiva. “Esta compra no ha gustado sobre todo a la gente que ama la lucha libre mexicana”, reconoció Hernández. El descontento se entiende: en 2018, la lucha libre fue declarada patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.

“La lucha mexicana se conoció a través del cine de oro mexicano, donde luchadores como El Santo y Blue Demon salían en distintas películas”, recordó. Para muchos, la lucha libre no es solo un espectáculo, sino parte del alma popular.

Además, la historia televisiva de la lucha también forma parte del imaginario colectivo. “Fue en 1952 cuando la lucha mexicana se transmite por primera vez en la televisión mexicana”, relató Hernández, marcando el inicio del fenómeno nacional.

El ring se globaliza: un negocio binacional

Con esta fusión, se abre un nuevo mercado que va más allá del deporte: “Esto viene a hacer un negocio binacional”, explicó el periodista, en un contexto donde las relaciones entre México y Estados Unidos están marcadas por tensiones políticas, pero también por oportunidades culturales.

En paralelo, la otra gran promotora nacional, el Consejo Mundial de Lucha Libre, también ha buscado alianzas internacionales. “Esta empresa también salió con la estadounidense AEW para hacer un espectáculo en junio”, comentó Hernández. La lucha libre mexicana, parece, está en plena internacionalización.

¿Pérdida de identidad o evolución comercial?

El futuro de la AAA bajo la tutela de la WWE abre interrogantes. ¿Se preservará el estilo tradicional mexicano o se adaptará a los estándares globales? Para muchos fanáticos, esta adquisición representa una pérdida cultural. Para otros, es una oportunidad de crecimiento sin precedentes. Para finalizar, Hernández agregó: “La lucha ha venido a mostrar esto”.