Incertidumbre en la Corte Suprema: qué definirá el Senado sobre los pliegos de Lijo y García Mansilla

En diálogo con Canal E, el abogado constitucionalista, Christian Cao, habló sobre la definición que se llevará a cabo en el Senado sobre los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para establecer o no su entrada a la Corte Suprema.

Christian Cao analizó la situación en el Senado respecto a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. "Hoy se trata en el Senado la propuesta que el Presidente hizo en abril pasado para que ambos jueces sean designados en la Corte Suprema", explicó.

Sin embargo, el proceso generó controversia, ya que Javier Milei los designó en comisión durante el receso del Senado, algo que fue calificado como "la excepción de la excepción". De ser aprobados los pliegos, los jueces quedarían oficialmente designados. Pero si son rechazados, "se abren dos alternativas". En este sentido, planteó: "En mi opinión, si el Senado rechaza el pliego de García Mancilla, quien ya ha firmado sentencias, él deja de ser juez desde ese mismo momento".

Antecedentes históricos del manejo en la Corte Suprema

Cao señaló la falta de antecedentes claros en Argentina sobre esta situación. "Hay un caso en 1960, pero no es idéntico. Se trataba de un juez nombrado en comisión por un gobierno de facto, cuyo pliego luego fue rechazado por el Senado, y la Corte Suprema determinó que dejaba de ser juez inmediatamente".

Sobre la posibilidad de que un rechazo en el Senado no implique la salida inmediata de García Mancilla, refutó la posición de algunos colegas y funcionarios. "Si se sostiene que seguiría en funciones hasta el 30 de noviembre, se podría entrar en un 'círculo vicioso', donde el Presidente lo vuelva a designar en comisión cada vez que el Congreso entre en receso", advirtió.

Detalles para la asunción de Ariel Lijo en la Corte Suprema

Acerca del juez Ariel Lijo, quien no asumió aún, el abogado constitucionalista explicó que, "como no renunció a su cargo en el Juzgado Federal, técnicamente no está en funciones como juez de la Corte". De aprobarse su pliego, "renunciará a su juzgado y asumirá inmediatamente", sostuvo.

También destacó el origen histórico de las designaciones en comisión, diseñadas para una época en la que los legisladores tardaban meses en llegar a Buenos Aires. "Hoy, con los avances en transporte y comunicación, este mecanismo es más excepcional que nunca".