Juan Courel, analista político: “El peronismo se arriesgó demasiado al desdoblar las elecciones del próximo 7 de septiembre"

“¿Hizo bien el peronismo en desdoblar las elecciones bonaerenses?”, preguntó Jorge Fontevecchia, periodista y cofundador de Editorial PERFIL, en plena transmisión especial por las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, transmitida por Canal E y Net TV. La respuesta sobre los comicios que se desarrollarán el domingo 7 de septiembre la dio el analista político Juan Courel, quien consideró que constituye "un riesgo muy grande".

Advirtió que una baja participación podría jugarle en contra, incluso con la ventaja histórica de su aparato de movilización. Luego de verificada la baja participación en la Ciudad este domingo, la observación cobró otro significado.

Courel explicó que el peronismo confiaba en que una baja concurrencia lo favorecería, dado que su militancia se moviliza con mayor facilidad: “cuando el universo electoral es más chico, el que tiene capacidad de movilización pesa más”, opinó. Sin embargo, alertó que el escenario no garantiza ese efecto. “Cuando baja demasiado la participación, no se moviliza ni siquiera quien está politizado. Eso se vio en 2021, en plena pandemia”, afirmó. Y agregó: “hoy no quería ir a votar nadie. A nadie le interesaba este tema”.

El foco estuvo puesto en los resultados de las elecciones legislativas porteñas, donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso con su candidato Manuel Adorni, el vocero presidencial. Courel cuestionó la estrategia de Mauricio Macri. Para el analista, el PRO quedó debilitado tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires.

Histórico ausentismo en las elecciones legislativas porteñas: solo votó el 53,2% del padrón

Para el analista, el desdoblamiento electoral bonaerense dejó al peronismo ante un escenario incierto. Recalcó que el sistema es complejo y que la nacionalización del voto sigue marcando la agenda. “Hoy nadie discutía alumbrado, barrido y limpieza”, concluyó. En ese contexto, el riesgo de una baja participación y la necesidad de nacionalizar la campaña bonaerense aparecen como los factores clave para definir el resultado de una elección que ya comenzó a jugarse.

LB / FPT