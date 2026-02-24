Julieta Bonfill sobre la caída del dólar: “Está habiendo mucha más oferta que demanda”

En diálogo con Canal E, la experta en finanzas Julieta Bonfill explicó por qué el dólar comenzó el año cerca de los $1.500 y hoy ronda los $1.390, y detalló qué decisiones pueden tomar los ahorristas ante un mercado con alta oferta de divisas y tasas en pesos atractivas.

Bonfill puso el foco en un dato que desconcierta a muchos argentinos: “Arrancamos el año con un dólar un poquito menos de 1.500 y hoy está poco menos de 1.400”, subrayó, al tiempo que reconoció que culturalmente “nos cuesta acostumbrarnos a la posibilidad de un dólar que caiga”.

Para la analista, el fenómeno se explica por una lógica básica de mercado: “Está habiendo mucha más oferta que demanda”, afirmó. Y graficó: “Al igual que el micrófono, el dólar tiene un precio. Si hay mucha oferta y menos demanda, los vendedores van a tener que aceptar un precio más bajo”.

Más oferta y menor riesgo país

La especialista vinculó la mayor oferta de divisas con factores concretos. Por un lado, la liquidación del agro —trigo y cebada— que incrementa el ingreso de dólares. Por otro, la mejora en la percepción de riesgo. “En 2023 teníamos un riesgo país de más de 1.000; hoy, si bien puede subir o bajar día a día, viene bajando mucho en los últimos dos años”, explicó.

Esa reducción habilita a empresas y provincias a emitir deuda en dólares a tasas más bajas, lo que implica más ingreso de divisas. “Estamos diciendo que invertir en Argentina es menos riesgoso”, sintetizó.

Además, sumó el factor internacional: “Tenemos un debilitamiento del dólar a nivel global”, indicó, al mencionar la diversificación de reservas hacia el oro y la expectativa de recortes de tasas en Estados Unidos. “No significa que murió el dólar, pero sí que está perdiendo hegemonía”, aclaró.

En este contexto, el Banco Central aprovecha para recomponer reservas. “Puede salir a comprar dólares tranquilo, entre comillas, y el precio no sube porque hay una oferta muy grande”, detalló.

Tasas altas en pesos y ganadores y perdedores

Bonfill también destacó el rol clave de las tasas en moneda local. “Hoy tenés instrumentos como las LECAPS que te pagan casi un 3% mensual”, señaló, frente a una inflación cercana al 2,8%. En ese marco, planteó la pregunta que se hacen muchos inversores: “¿Por qué yo iría al dólar que está cayendo cuando tengo instrumentos en pesos que me pagan casi el 3?”.

El nuevo escenario, sin embargo, genera efectos cruzados. Un dólar estable beneficia a importadores y al turismo emisivo, pero complica a exportadores y al turismo local. “En economía todo es un trade off: si buscás beneficio en algo, hay algo que resignar”, sostuvo.

También advirtió sobre el costo de sostener tasas elevadas: “No es sostenible mantener tasas tan altas a lo largo del tiempo, porque te mata el financiamiento del sector productivo”, remarcó.

Para Bonfill, entender esta dinámica es clave para aprovechar oportunidades: “Si uno entiende lo que está pasando, puede aprovechar mejor las oportunidades y tener más en claro qué hacer”.

