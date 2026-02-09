Julio Gambina: “La caída del consumo popular sigue siendo importante”

En diálogo con Canal E, el economista Julio Gambina planteó que las principales noticias económicas del país están dirigidas a un sector muy reducido. “¿Cuándo vendrá una noticia para los pobres?”, lanzó al comienzo de la entrevista, marcando el tono de su análisis. Según explicó, los anuncios recientes apuntan a favorecer a quienes poseen divisas no declaradas y a los grandes inversores, dejando al margen a la mayoría de los argentinos.

Para Gambina, el estímulo oficial busca que los dólares “del colchón” ingresen al sistema financiero. “Todo es estímulo para que quien tiene los dólares guardados los invierta como activos para que el gobierno pueda acceder a divisas que hoy no tiene”, sostuvo. En ese marco, recordó que el Banco Central estima que las divisas en manos privadas rondan los 250 mil millones de dólares, una cifra que calificó como “gigantesca”.

Dólares, FMI y una economía para pocos

El economista explicó que la regularización de esos fondos es clave tanto para el Gobierno como para el Fondo Monetario Internacional. “La reglamentación le importa al gobierno para que aparezcan esas divisas y se regularicen en el sistema financiero”, afirmó, y agregó que para el FMI esto permite evaluar si el país puede cumplir con sus compromisos.

Sin embargo, Gambina remarcó que estas medidas “son una noticia para una parte limitada de la población”, especialmente en un contexto donde se discuten reformas laborales y persisten problemas estructurales. A su entender, las decisiones económicas buscan generar confianza en los grandes inversores y mejorar la gobernabilidad, pero no resuelven las dificultades cotidianas de la mayoría.

Inflación, credibilidad y caída del consumo

Al referirse a la inflación, Gambina fue contundente. Señaló que el dato oficial pierde credibilidad tras la renuncia de Marco Lavagna y la no actualización del índice. “El dato de mañana debía haber sido con el índice ajustado, y al no aplicarse eso le resta credibilidad”, explicó.

Además, advirtió que el aumento de los servicios impacta de lleno en los hogares. “El impacto negativo es en buena parte de la población”, dijo, y vinculó la inflación con la pérdida del poder adquisitivo. Para el economista, el problema de fondo es claro: “La caída del consumo popular sigue siendo importante”.

Si bien reconoció que algunos sectores muestran números positivos, como la venta de automóviles, aclaró que “eso no es referencia de qué acontece con la mayoría de la población”, cerrando un diagnóstico crítico sobre el rumbo económico actual.