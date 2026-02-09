Juan Sánchez: “Desde los mercados no se ve como algo estable en ningún sentido”

El “efecto Trump” vuelve a tensionar los mercados internacionales y genera incertidumbre en América Latina. Así lo explicó el economista Juan Sánchez, quien señaló que el estilo del presidente estadounidense provoca impactos negativos, aunque también obliga a los países de la región a redefinir sus alianzas estratégicas.

Desde su análisis, Sánchez planteó una pregunta de fondo sobre el rol del Estado: “La discusión es si el Estado se ocupa de la gente o si se ocupa de sí mismo”. En ese marco, sostuvo que la política exterior de Trump genera una doble consecuencia. “Tiene un impacto negativo evidente, pero también un riesgo alto que ya está incorporado por los mercados”, afirmó.

Inestabilidad, mercados y riesgo país

Para Sánchez, el principal problema del trumpismo es la falta de previsibilidad. “Desde los mercados no se ve como algo estable en ningún sentido”, remarcó, al señalar que la inquietud alcanza a América Latina, Europa, China e incluso aliados históricos de Estados Unidos.

Sin embargo, aclaró que Trump no actúa sin cálculo: “Hace macanas, pero son macanas calculadas y después corrige”, lo que limita los daños estructurales. Aun así, esa dinámica impacta en países con riesgo país elevado. “Esa inestabilidad nos pega fuerte en economías como Argentina y Uruguay”, explicó.

El economista relativizó la importancia de la mejora en el riesgo país cuando no se traduce en beneficios concretos. “Eso no se refleja en la tasa que paga la gente”, afirmó, y agregó: “La diferencia entre lo que paga el Estado y lo que recibe una pyme o una familia es diez o veinte veces mayor”.

Oportunidades estratégicas y el desafío del Mercosur

Pese a las tensiones, Sánchez subrayó que el contexto también abre oportunidades. “Esta inestabilidad de Estados Unidos permite que países afines avancen en acuerdos que antes estaban bloqueados”, sostuvo, en referencia a posibles vínculos bilaterales con Washington.

Además, destacó el fortalecimiento de relaciones con China y Europa. “Uruguay acaba de hacer una misión a China de primer nivel y eso fortalece su vínculo con la Unión Europea”, indicó, señalando beneficios indirectos para Argentina.

En ese proceso, el Mercosur aparece como una deuda pendiente. “No hicimos bien los deberes, eso no fue culpa de Estados Unidos ni de China”, reconoció. Finalmente, cuestionó la idea de bancos centrales totalmente autónomos: “No creo en la independencia del Banco Central, ni siquiera en Estados Unidos”, concluyó.

